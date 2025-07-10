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У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок - Клименко

Київ • УНН

 • 321 перегляди

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що російський дрон влучив у житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Внаслідок атаки загинули дві жінки та 16 людей отримали поранення, пошкоджено десятки об'єктів.

У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час атаки ворожих безпілотників на Київ, російський дрон влетів у житловий будинок у Шевченківському районі. Також постраждали десятки інших об’єктів, заявив він в ефірі національного телемарафону, повідомляє УНН.

Деталі

Ми знаходимося у Шевченківському районі. За моєю спиною будинок, у який влетів шахед. Це останній поверх, дах. Ми евакуювали звідти всіх людей. З військовою адміністрацією, волонтерами, медиками, рятувальниками, поліцейськими ми робимо все, щоб максимально швидко розібрати завали

- зазначив Клименко.

Він також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу в столиці постраждали десятки об’єктів.

Ми говори про десятки житлових та інфраструктурних об’єктів, які були пошкоджені. Ми не можемо назвати точні цифри, зараз працюють слідчо-оперативні групи Нацполіції та Служби безпеки України. На місці кожного прильоту розгорнуто штаби ДСНС

- повідомив Клименко.

Міністр також підтвердив інформацію про двох загиблих та 16 поранених.

Підтверджено, що 16 людей поранено, дві жінки загинули

- повідомив Клименко.

Доповнення

Керівник пресслужби ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що над ліквідацією наслідків обстрілу у Києві працює 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаКиїв
Національна поліція України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Служба безпеки України
Клименко Ігор Володимирович
Київ
Tesla
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