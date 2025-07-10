У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок - Клименко
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що російський дрон влучив у житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Внаслідок атаки загинули дві жінки та 16 людей отримали поранення, пошкоджено десятки об'єктів.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час атаки ворожих безпілотників на Київ, російський дрон влетів у житловий будинок у Шевченківському районі. Також постраждали десятки інших об’єктів, заявив він в ефірі національного телемарафону, повідомляє УНН.
Деталі
Ми знаходимося у Шевченківському районі. За моєю спиною будинок, у який влетів шахед. Це останній поверх, дах. Ми евакуювали звідти всіх людей. З військовою адміністрацією, волонтерами, медиками, рятувальниками, поліцейськими ми робимо все, щоб максимально швидко розібрати завали
Він також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу в столиці постраждали десятки об’єктів.
Ми говори про десятки житлових та інфраструктурних об’єктів, які були пошкоджені. Ми не можемо назвати точні цифри, зараз працюють слідчо-оперативні групи Нацполіції та Служби безпеки України. На місці кожного прильоту розгорнуто штаби ДСНС
Міністр також підтвердив інформацію про двох загиблих та 16 поранених.
Підтверджено, що 16 людей поранено, дві жінки загинули
Доповнення
Керівник пресслужби ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що над ліквідацією наслідків обстрілу у Києві працює 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки.