В Киеве разоблачили масштабную схему незаконной перерегистрации авто с прибылью 6,5 млн гривен

В Киеве разоблачена организованная группа, которая использовала доступ к базе данных МВД для незаконного оформления автомобилей. За год ее участники заработали около 6,5 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 12 лицам - говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторы создали сеть подконтрольных фирм, которые формально предоставляли услуги комиссионной продажи авто. Эти предприятия оформляли на подставных лиц, которые официально получали доступ к базе МВД и квалифицированные электронные подписи. В дальнейшем эти доступы передавали организаторам, которые от их имени осуществляли операции в системе.

Клиентами были автовладельцы, которые хотели оформить куплю-продажу с нарушением закона. Через подконтрольные компании они:

заключали договоры без фактического присутствия сторон (в частности, когда кто-то находился за границей);

оформляли авто, находящиеся в розыске;

легализовали транспорт с поддельными документами;

занижали стоимость авто через фиктивные оценки.

Такие услуги предоставлялись в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях и составляли от 3 000 до 10 000 грн, в зависимости от того, насколько проблемные документы имело авто.

По предварительным данным, с января 2025 года организаторы заработали около 6,5 млн грн, привлекая к деятельности более 50 человек в разных регионах.

Правоохранители провели 48 обысков. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 358 и ч. 5 ст. 361 УК Украины.

