У Києві викрили масштабну схему незаконної перереєстрації авто з прибутком 6,5 млн гривень

У Києві викрито організовану групу, яка використовувала доступ до бази даних МВС для незаконного оформлення автомобілів. За рік її учасники заробили близько 6,5 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 12 особам - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організатори створили мережу підконтрольних фірм, які формально надавали послуги комісійного продажу авто. Ці підприємства оформлювали на підставних осіб, що офіційно отримували доступ до бази МВС і кваліфіковані електронні підписи. Надалі ці доступи передавали організаторам, які від їх імені здійснювали операції в системі.

Клієнтами були автовласники, які хотіли оформити купівлю-продаж із порушенням закону. Через підконтрольні компанії вони:

укладали договори без фактичної присутності сторін (зокрема, коли хтось перебував за кордоном);

оформлювали авто, що перебувають у розшуку;

легалізували транспорт із підробленими документами;

занижували вартість авто через фіктивні оцінки.

Такі послуги надавались у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях і становили від 3 000 до 10 000 грн, в залежності від того, наскільки проблемні документи мало авто.

За попередніми даними, з січня 2025 року організатори заробили близько 6,5 млн грн, залучивши до діяльності понад 50 осіб у різних регіонах.

Правоохоронці провели 48 обшуків. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 та ч. 5 ст. 361 КК України.

У Харкові викрили двох монахів УПЦ МП на сексуальних злочинах проти дівчат - прокуратура