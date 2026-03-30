ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
56%
742мм
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Михайло Федоров
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 31860 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 31543 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 32260 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 35483 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 38682 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Шахед-136
Золото
Boeing 737

У Харкові викрили двох монахів УПЦ МП на сексуальних злочинах проти дівчат - прокуратура

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

Двох представників церкви підозрюють у виготовленні дитячої порнографії та сексуальному насильстві над дівчатами. Прокуратура оскаржує запобіжні заходи.

У Харкові викрили двох монахів УПЦ МП на сексуальних злочинах проти дівчат - прокуратура

У Харкові викрито монахів УПЦ (МП), які вчиняли сексуальні злочини проти дівчат, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Двох представників УПЦ (МП) у Харкові підозрюють у скоєнні злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх та проти моральності

- вказали в ОГП.

За даними слідства, "52-річний рясофорний чернець, який відповідав за приготування випічки, запрошував дівчаток додому під приводом частування солодощами". "Після пригощання чоловік примушував йти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ. Оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Порнографію зберігав на власному телефоні", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці, як вказано, затримали монаха у порядку ст. 208 КПК України. Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша повідомив йому про підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

"Проте під час слідства одна з дівчат віком 14 років розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Вона стверджувала, що підозрюваний напоював її алкоголем, аби вона не могла чинити опір", - повідомили в ОГП.

Після проведення необхідних експертних досліджень, як зазначається, вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій чернеця.

"Крім того, 24-річний ієромонах тієї ж церкви, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заманив 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель. Там він, маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб. Йому вручено підозру за ч. 1 ст. 155 КК України", - вказали в Офісі Генпрокурора.

Як зазначається, "рясофорного ченця взяли під варту з правом застави 998 400 грн, священнослужителю суд визначив - домашній арешт".

Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою

- вказали в ОГП.

"Ми маємо справу з аморальними злочинами, де потерпілими стали діти. Особи, які мали б бути прикладом духовності та захищати слабких, використовували дитячу довіру для задоволення власних цинічних потреб. Прокурори вживатимуть усіх необхідних заходів і проведуть ретельне розслідування. Жоден випадок зазіхання на дитячу недоторканість не залишиться безкарним", - зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

Також зазначається, що раніше Харківська обласна прокуратура та СБУ повідомили про підозру священнослужителю цієї ж церкви, який публічно принижував українців та виправдовував збройну агресію рф.

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
російська пропаганда
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Харків