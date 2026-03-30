У Харкові викрили двох монахів УПЦ МП на сексуальних злочинах проти дівчат - прокуратура

У Харкові викрито монахів УПЦ (МП), які вчиняли сексуальні злочини проти дівчат, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Двох представників УПЦ (МП) у Харкові підозрюють у скоєнні злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх та проти моральності - вказали в ОГП.

За даними слідства, "52-річний рясофорний чернець, який відповідав за приготування випічки, запрошував дівчаток додому під приводом частування солодощами". "Після пригощання чоловік примушував йти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ. Оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Порнографію зберігав на власному телефоні", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці, як вказано, затримали монаха у порядку ст. 208 КПК України. Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша повідомив йому про підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

"Проте під час слідства одна з дівчат віком 14 років розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Вона стверджувала, що підозрюваний напоював її алкоголем, аби вона не могла чинити опір", - повідомили в ОГП.

Після проведення необхідних експертних досліджень, як зазначається, вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій чернеця.

"Крім того, 24-річний ієромонах тієї ж церкви, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заманив 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель. Там він, маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб. Йому вручено підозру за ч. 1 ст. 155 КК України", - вказали в Офісі Генпрокурора.

Як зазначається, "рясофорного ченця взяли під варту з правом застави 998 400 грн, священнослужителю суд визначив - домашній арешт".

Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою - вказали в ОГП.

"Ми маємо справу з аморальними злочинами, де потерпілими стали діти. Особи, які мали б бути прикладом духовності та захищати слабких, використовували дитячу довіру для задоволення власних цинічних потреб. Прокурори вживатимуть усіх необхідних заходів і проведуть ретельне розслідування. Жоден випадок зазіхання на дитячу недоторканість не залишиться безкарним", - зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

Також зазначається, що раніше Харківська обласна прокуратура та СБУ повідомили про підозру священнослужителю цієї ж церкви, який публічно принижував українців та виправдовував збройну агресію рф.

