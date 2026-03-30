ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Популярные новости
Возле резиденции Трампа снова тревога в небе, американские истребители перехватили самолет30 марта, 02:53 • 17572 просмотра
Таганрог и Краснодар накрыла одна из самых масштабных атак дронов за все время войны - мониторыVideo30 марта, 03:14 • 19261 просмотра
Трамп уже открыто заговорил о "захвате иранской нефти"30 марта, 04:00 • 22046 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние06:55 • 34290 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 15811 просмотра
публикации
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 8900 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 15939 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние06:55 • 34424 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 48742 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 74626 просмотра
В Харькове разоблачили двух монахов УПЦ МП в сексуальных преступлениях против девочек - прокуратура

Киев • УНН

 • 1718 просмотра

Двух представителей церкви подозревают в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над девочками. Прокуратура оспаривает меры пресечения.

В Харькове разоблачены монахи УПЦ (МП), совершавшие сексуальные преступления против девушек, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Двух представителей УПЦ (МП) в Харькове подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и против нравственности

- указали в ОГП.

По данным следствия, "52-летний рясофорный монах, отвечавший за приготовление выпечки, приглашал девочек домой под предлогом угощения сладостями". "После угощения мужчина принуждал идти в ванную комнату, раздеваться и принимать душ. Обнаженных девочек он фотографировал и снимал на видео. Порнографию хранил на собственном телефоне", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители, как указано, задержали монаха в порядке ст. 208 УПК Украины. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша сообщил ему о подозрении по фактам изготовления и хранения детской порнографии.

"Однако во время следствия одна из девочек в возрасте 14 лет рассказала, что систематически подвергалась сексуальным действиям со стороны мужчины. Она утверждала, что подозреваемый напаивал ее алкоголем, чтобы она не могла сопротивляться", - сообщили в ОГП.

После проведения необходимых экспертных исследований, как отмечается, будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации действий монаха.

"Кроме того, 24-летний иеромонах той же церкви, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил 14-летнюю девушку в подвал одного из монастырских зданий. Там он, манипулируя детским доверием, совершил с потерпевшей сексуальные действия неестественным способом. Ему вручено подозрение по ч. 1 ст. 155 УК Украины", - указали в Офисе Генпрокурора.

Как отмечается, "рясофорного монаха взяли под стражу с правом залога 998 400 грн, священнослужителю суд определил - домашний арест".

Прокуратура обжалует решение и будет требовать для обоих безальтернативного содержания под стражей

- указали в ОГП.

"Мы имеем дело с аморальными преступлениями, где потерпевшими стали дети. Лица, которые должны были бы быть примером духовности и защищать слабых, использовали детское доверие для удовлетворения собственных циничных потребностей. Прокуроры примут все необходимые меры и проведут тщательное расследование. Ни один случай посягательства на детскую неприкосновенность не останется безнаказанным", - отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

Также отмечается, что ранее Харьковская областная прокуратура и СБУ сообщили о подозрении священнослужителю этой же церкви, который публично унижал украинцев и оправдывал вооруженную агрессию рф.

Выдавал себя за монаха и освящал танки рф под Киевом: коллаборанта приговорили к 10 годам тюрьмы12.04.24, 14:17 • 17172 просмотра

Юлия Шрамко

