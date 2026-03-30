В Харькове разоблачили двух монахов УПЦ МП в сексуальных преступлениях против девочек - прокуратура

В Харькове разоблачены монахи УПЦ (МП), совершавшие сексуальные преступления против девушек, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Двух представителей УПЦ (МП) в Харькове подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и против нравственности - указали в ОГП.

По данным следствия, "52-летний рясофорный монах, отвечавший за приготовление выпечки, приглашал девочек домой под предлогом угощения сладостями". "После угощения мужчина принуждал идти в ванную комнату, раздеваться и принимать душ. Обнаженных девочек он фотографировал и снимал на видео. Порнографию хранил на собственном телефоне", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители, как указано, задержали монаха в порядке ст. 208 УПК Украины. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша сообщил ему о подозрении по фактам изготовления и хранения детской порнографии.

"Однако во время следствия одна из девочек в возрасте 14 лет рассказала, что систематически подвергалась сексуальным действиям со стороны мужчины. Она утверждала, что подозреваемый напаивал ее алкоголем, чтобы она не могла сопротивляться", - сообщили в ОГП.

После проведения необходимых экспертных исследований, как отмечается, будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации действий монаха.

"Кроме того, 24-летний иеромонах той же церкви, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил 14-летнюю девушку в подвал одного из монастырских зданий. Там он, манипулируя детским доверием, совершил с потерпевшей сексуальные действия неестественным способом. Ему вручено подозрение по ч. 1 ст. 155 УК Украины", - указали в Офисе Генпрокурора.

Как отмечается, "рясофорного монаха взяли под стражу с правом залога 998 400 грн, священнослужителю суд определил - домашний арест".

Прокуратура обжалует решение и будет требовать для обоих безальтернативного содержания под стражей - указали в ОГП.

"Мы имеем дело с аморальными преступлениями, где потерпевшими стали дети. Лица, которые должны были бы быть примером духовности и защищать слабых, использовали детское доверие для удовлетворения собственных циничных потребностей. Прокуроры примут все необходимые меры и проведут тщательное расследование. Ни один случай посягательства на детскую неприкосновенность не останется безнаказанным", - отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

Также отмечается, что ранее Харьковская областная прокуратура и СБУ сообщили о подозрении священнослужителю этой же церкви, который публично унижал украинцев и оправдывал вооруженную агрессию рф.

