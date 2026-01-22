В Киеве почти 3 тысячи многоэтажек остаются без тепла

В Киеве почти 3 тысячи многоэтажек остаются без отопления после атак рф, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

На сегодняшнее утро без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. За прошедшую ночь подключили тепло к 227 домам - написал Кличко.

По его словам, сделали это во второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января.

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет, отметил мэр.

