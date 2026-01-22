$43.180.08
21 января, 22:20 • 11207 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 22222 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 25072 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 40255 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 25764 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 40197 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 41611 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21339 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22137 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 40127 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
В Киеве почти 3 тысячи многоэтажек остаются без тепла

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В Киеве почти 3 тысячи многоэтажек остаются без тепла, хотя за ночь подключили 227 домов. Экстренные отключения электроэнергии продолжаются.

В Киеве почти 3 тысячи многоэтажек остаются без тепла

В Киеве почти 3 тысячи многоэтажек остаются без отопления после атак рф, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

На сегодняшнее утро без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. За прошедшую ночь подключили тепло к 227 домам

- написал Кличко.

По его словам, сделали это во второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января.

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет, отметил мэр.

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Киев