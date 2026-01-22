У Києві майже 3 тисячі багатоповерхівок залишаються без тепла

У Києві майже 3 тисячі багатоповерхівок залишаються без опалення після атак рф, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

На сьогоднішній ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тисяч столичних багатоповерхівок. За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків - написав Кличко.

З його слів, зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня.

У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло, зазначив мер.

