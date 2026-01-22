У Києві майже 3 тисячі багатоповерхівок залишаються без тепла
Київ • УНН
У Києві майже 3 тисячі багатоповерхівок залишаються без тепла, хоча за ніч підключили 227 будинків. Екстрені відключення електроенергії продовжуються.
У Києві майже 3 тисячі багатоповерхівок залишаються без опалення після атак рф, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
На сьогоднішній ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тисяч столичних багатоповерхівок. За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків
З його слів, зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня.
У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.
Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло, зазначив мер.
