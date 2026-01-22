$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві майже 3 тисячі багатоповерхівок залишаються без тепла

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 466 перегляди

У Києві майже 3 тисячі багатоповерхівок залишаються без тепла, хоча за ніч підключили 227 будинків. Екстрені відключення електроенергії продовжуються.

У Києві майже 3 тисячі багатоповерхівок залишаються без тепла

У Києві майже 3 тисячі багатоповерхівок залишаються без опалення після атак рф, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

На сьогоднішній ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тисяч столичних багатоповерхівок. За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків

- написав Кличко.

З його слів, зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня.

У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло, зазначив мер.

Кілька регіонів охопили аварійні відключення світла - Укренерго22.01.26, 08:19 • 1064 перегляди

Юлія Шрамко

