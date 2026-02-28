В Хмельницкой области двух чиновниц горсовета подозревают в растрате 2,6 млн грн на жилье для ВПЛ

Правоохранители сообщили, что в Хмельницкой области разоблачили схему, по которой дом для семьи ВПЛ приобрели по искусственно завышенной цене, что привело к убыткам государственному бюджету на 2,6 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Хмельницкой области разоблачили схему растраты государственных средств при покупке дома для многодетной семьи внутренне перемещенных лиц, в которой подозревают заместителя городского головы и начальницу управления труда и социальной защиты населения одного из городских советов Хмельницкого района - говорится в сообщении.

В июне 2025 года общине выделили 6,2 млн грн на приобретение дома семейного типа для семьи ВПЛ. Должностные лица подобрали объект и заказали оценку, которая не соответствовала рыночной цене, фактически "подогнав" сумму под субвенцию.

Договор купли-продажи заключили в августе 2025 года. Экспертизы подтвердили завышение цены на 2,6 млн грн.

Обеим подозреваемым избраны меры пресечения и отстранены от занимаемых должностей.

Санкция инкриминируемых правонарушений предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Также проверяется возможная причастность других лиц к реализации схемы.

