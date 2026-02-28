В Хмельницкой области двух чиновниц горсовета подозревают в растрате 2,6 млн грн на жилье для ВПЛ

$43.210.00
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 6590 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
08:36 • 14240 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 21480 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 28026 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 41633 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 41470 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 47563 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 45232 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43214 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
публикации
Эксклюзивы
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 23169 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 28395 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 26064 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 30406 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 31855 просмотра
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 6490 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 14618 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 15199 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 15690 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 27476 просмотра
В Хмельницкой области двух чиновниц горсовета подозревают в растрате 2,6 млн грн на жилье для ВПЛ

Киев • УНН

 • 758 просмотра

В Хмельницкой области разоблачена схема растраты 2,6 млн грн при покупке дома для ВПЛ. Двух чиновниц горсовета подозревают в завышении цены объекта.

В Хмельницкой области двух чиновниц горсовета подозревают в растрате 2,6 млн грн на жилье для ВПЛ

Правоохранители сообщили, что в Хмельницкой области разоблачили схему, по которой дом для семьи ВПЛ приобрели по искусственно завышенной цене, что привело к убыткам государственному бюджету на 2,6 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Хмельницкой области разоблачили схему растраты государственных средств при покупке дома для многодетной семьи внутренне перемещенных лиц, в которой подозревают заместителя городского головы и начальницу управления труда и социальной защиты населения одного из городских советов Хмельницкого района

- говорится в сообщении.

В июне 2025 года общине выделили 6,2 млн грн на приобретение дома семейного типа для семьи ВПЛ. Должностные лица подобрали объект и заказали оценку, которая не соответствовала рыночной цене, фактически "подогнав" сумму под субвенцию.

Договор купли-продажи заключили в августе 2025 года. Экспертизы подтвердили завышение цены на 2,6 млн грн.

Обеим подозреваемым избраны меры пресечения и отстранены от занимаемых должностей.

Санкция инкриминируемых правонарушений предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Также проверяется возможная причастность других лиц к реализации схемы.

НАБУ разоблачило экс-руководство прокуратуры Франковщины на систематической коррупции26.02.26, 19:06 • 3986 просмотров

Ольга Розгон

