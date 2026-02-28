На Хмельниччині двох посадовиць міськради підозрюють у розтраті 2,6 млн грн на житлі для ВПО
Київ • УНН
На Хмельниччині викрито схему розтрати 2,6 млн грн при купівлі будинку для ВПО. Двох посадовиць міськради підозрюють у завищенні ціни об'єкта.
Правоохоронці повідомили, що на Хмельниччині викрили схему, за якою будинок для родини ВПО придбали за штучно завищеною ціною, що призвело до збитків державному бюджету на 2,6 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
На Хмельниччині викрили схему розтрати державних коштів при купівлі будинку для багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб у якій підозрюють заступницю міського голови та начальницю управління праці й соціального захисту населення однієї з міських рад Хмельницького району
У червні 2025 року громаді виділили 6,2 млн грн на придбання будинку сімейного типу для родини ВПО. Посадовиці підібрали об’єкт і замовили оцінку, яка не відповідала ринковій ціні, фактично "підлаштувавши" суму під субвенцію.
Договір купівлі-продажу уклали в серпні 2025 року. Експертизи підтвердили завищення ціни на 2,6 млн грн.
Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи та відсторонено їх від займаних посад.
Санкція інкримінованих правопорушень передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
Також перевіряється можлива причетність інших осіб до реалізації схеми.
