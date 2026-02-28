$43.210.00
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
08:36 • 13372 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 20769 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 27327 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 41095 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 41177 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 47360 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 45030 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43109 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 58519 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
На Хмельниччині двох посадовиць міськради підозрюють у розтраті 2,6 млн грн на житлі для ВПО

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На Хмельниччині викрито схему розтрати 2,6 млн грн при купівлі будинку для ВПО. Двох посадовиць міськради підозрюють у завищенні ціни об'єкта.

На Хмельниччині двох посадовиць міськради підозрюють у розтраті 2,6 млн грн на житлі для ВПО

Правоохоронці повідомили, що на Хмельниччині викрили схему, за якою будинок для родини ВПО придбали за штучно завищеною ціною, що призвело до збитків державному бюджету на 2,6 млн грн.  Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

На Хмельниччині викрили схему розтрати державних коштів при купівлі будинку для багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб у якій підозрюють заступницю міського голови та начальницю управління праці й соціального захисту населення однієї з міських рад Хмельницького району

- йдеться у повідомленні.

У червні 2025 року громаді виділили 6,2 млн грн на придбання будинку сімейного типу для родини ВПО. Посадовиці підібрали об’єкт і замовили оцінку, яка не відповідала ринковій ціні, фактично "підлаштувавши" суму під субвенцію.

Договір купівлі-продажу уклали в серпні 2025 року. Експертизи підтвердили завищення ціни на 2,6 млн грн.

Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи та відсторонено їх від займаних посад.

Санкція інкримінованих правопорушень передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Також перевіряється можлива причетність інших осіб до реалізації схеми.

НАБУ викрило екскерівництво прокуратури Франківщини на систематичній корупції26.02.26, 19:06 • 3980 переглядiв

Ольга Розгон

