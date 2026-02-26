НАБУ викрило екскерівництво прокуратури Франківщини на систематичній корупції
НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівнику та начальнику управління Івано-Франківської обласної прокуратури. Вони вимагали хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття справ.
НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з управлінь цієї ж прокуратури, які вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.
За даними слідства, вони вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень.
Зокрема, у 2021 році прокурори висунули вимогу щодо надання 100 тис. доларів в обмін на ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа майном цього ДП. Вони, зокрема, обіцяли забезпечити закриття справи щодо заволодіння та непритягнення винних осіб до відповідальності.
Після одержання коштів справу закрили. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.
Також підозрювані організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від приватного товариства, яке будувало дороги в Івано-Франківській області. Упродовж 2019–2021 рр. підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%. За це посадовці обіцяли невжиття заходів щодо можливих порушень під час робіт.
"У листопаді–грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України. Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину", - додали в НАБУ.
