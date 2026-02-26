$43.240.02
Ексклюзив
16:20 • 1762 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 4192 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 7640 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 16427 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 13509 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 66916 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 38696 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49243 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 62721 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53588 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
НАБУ викрило екскерівництво прокуратури Франківщини на систематичній корупції

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 42 перегляди

НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівнику та начальнику управління Івано-Франківської обласної прокуратури. Вони вимагали хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття справ.

НАБУ викрило екскерівництво прокуратури Франківщини на систематичній корупції

НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з управлінь цієї ж прокуратури, які вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з управлінь цієї ж прокуратури

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, вони вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень.

Зокрема, у 2021 році прокурори висунули вимогу щодо надання 100 тис. доларів в обмін на ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа майном цього ДП. Вони, зокрема, обіцяли забезпечити закриття справи щодо заволодіння та непритягнення винних осіб до відповідальності.

Після одержання коштів справу закрили. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

Також підозрювані організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від приватного товариства, яке будувало дороги в Івано-Франківській області. Упродовж 2019–2021 рр. підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%. За це посадовці обіцяли невжиття заходів щодо можливих порушень під час робіт.

"У листопаді–грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України. Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину", - додали в НАБУ.

Нагадаємо

САП та НАБУ повідомили про нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства юстиції України під час закупівлі 1285 багатофункціональних пристроїв.

Павло Башинський

