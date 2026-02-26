$43.240.02
НАБУ разоблачило экс-руководство прокуратуры Франковщины на систематической коррупции

Киев • УНН

 • 622 просмотра

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшим руководителю и начальнику управления Ивано-Франковской областной прокуратуры. Они требовали взятки за непривлечение к уголовной ответственности и закрытие дел.

НАБУ разоблачило экс-руководство прокуратуры Франковщины на систематической коррупции

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшим руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры и начальнику одного из управлений этой же прокуратуры, которые требовали и получали неправомерную выгоду от компаний за непривлечение к уголовной ответственности их работников. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшим руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры и начальнику одного из управлений этой же прокуратуры

- говорится в сообщении.

По данным следствия, они требовали и получали неправомерную выгоду от компаний за непривлечение к уголовной ответственности их работников и закрытие уголовных производств.

В частности, в 2021 году прокуроры выдвинули требование о предоставлении 100 тыс. долларов в обмен на принятие решений в интересах должностных лиц госпредприятия и частной компании, которая завладела имуществом этого ГП. Они, в частности, обещали обеспечить закрытие дела о завладении и непривлечении виновных лиц к ответственности.

После получения средств дело закрыли. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Также подозреваемые организовали схему систематического получения неправомерной выгоды от частного общества, которое строило дороги в Ивано-Франковской области. В течение 2019–2021 гг. предприятие заключило контракты на сотни миллионов гривен, из которых по требованию прокуроров должно было отдавать им 3%. За это должностные лица обещали непринятие мер относительно возможных нарушений во время работ.

"В ноябре–декабре 2021 года злоумышленники получили часть оговоренной суммы.

Квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следствие продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению", - добавили в НАБУ.

Напомним

САП и НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о завладении средствами Министерства юстиции Украины при закупке 1285 многофункциональных устройств.

Павел Башинский

