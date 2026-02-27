В Харьковской области вражеский дрон попал в дом, из-под завалов достали тело мужчины, его жена ранена
Киев • УНН
В результате атаки дронами типа "Герань-2" на Купянщине погиб 67-летний мужчина, его жена получила ранения. Попадание разрушило жилой дом в поселке Подсреднее.
В Харьковской области в результате вражеской атаки дронами на Купянщине погиб мужчина, его жена ранена, попадание было в жилой дом, спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины, сообщили в ГСЧС Украины и в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"Ночью россия атаковала ударным беспилотником частный сектор Купянского района", - указали в ГСЧС.
По данным прокуратуры, 26 февраля около 21:40 российские войска нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа "Герань-2", по частному жилому сектору в поселке Подсереднее Купянского района.
Как указали в прокуратуре, в результате атаки разрушены и повреждены жилые дома.
"Попадание было в жилой дом, который был полностью разрушен. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Еще одна женщина пострадала", - сообщили в ГСЧС.
"Погиб 67-летний мужчина. Его жена получила ранения", - уточнили в прокуратуре.
Аварийно-спасательные работы, по данным ГСЧС, продолжаются.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области.
165 из 187 вражеских дронов обезврежены над Украиной27.02.26, 08:39 • 2216 просмотров