В Харьковской области вражеский дрон попал в дом, из-под завалов достали тело мужчины, его жена ранена

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

В результате атаки дронами типа "Герань-2" на Купянщине погиб 67-летний мужчина, его жена получила ранения. Попадание разрушило жилой дом в поселке Подсреднее.

В Харьковской области вражеский дрон попал в дом, из-под завалов достали тело мужчины, его жена ранена

В Харьковской области в результате вражеской атаки дронами на Купянщине погиб мужчина, его жена ранена, попадание было в жилой дом, спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины, сообщили в ГСЧС Украины и в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Ночью россия атаковала ударным беспилотником частный сектор Купянского района", - указали в ГСЧС.

По данным прокуратуры, 26 февраля около 21:40 российские войска нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа "Герань-2", по частному жилому сектору в поселке Подсереднее Купянского района.

Как указали в прокуратуре, в результате атаки разрушены и повреждены жилые дома.

"Попадание было в жилой дом, который был полностью разрушен. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Еще одна женщина пострадала", - сообщили в ГСЧС.

"Погиб 67-летний мужчина. Его жена получила ранения", - уточнили в прокуратуре.

Аварийно-спасательные работы, по данным ГСЧС, продолжаются.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области.

165 из 187 вражеских дронов обезврежены над Украиной27.02.26, 08:39 • 2216 просмотров

Юлия Шрамко

