26 лютого, 22:38 • 15745 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 29117 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 27874 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 28969 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 26244 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 41151 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21351 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 102187 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46518 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53769 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Популярнi новини
Публікації
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 33985 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 78285 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 82309 перегляди
На Харківщині ворожий дрон влучив у будинок, з-під завалів дістали тіло чоловіка, дружина поранена

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Внаслідок атаки дронами типу "Герань-2" на Куп'янщині загинув 67-річний чоловік, його дружина отримала поранення. Влучання зруйнувало житловий будинок у селищі Підсереднє.

На Харківщині ворожий дрон влучив у будинок, з-під завалів дістали тіло чоловіка, дружина поранена

У Харківській області внаслідок ворожої атаки дронами на Куп’янщині загинув чоловіка, його дружина - поранена, влучання було у житловий будинок, рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка, повідомили у ДСНС України та у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Вночі росія атакувала ударним безпілотником приватний сектор Куп'янського району", - вказали у ДСНС.

За даними прокуратури, 26 лютого близько 21:40 російські війська завдали удару двома безпілотними літальними апаратами, попередньо типу "Герань-2", по приватному житловому сектору в селищі Підсереднє Купʼянського району.

Як вказали у прокуратурі, унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

"Влучання було у житловий будинок, який був повністю зруйнований. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка постраждала", - повідомили у ДСНС.

"Загинув 67-річний чоловік. Його дружина зазнала поранень", - уточнили у прокуратурі.

Аварійно-рятувальні роботи, за даними ДСНС, тривають.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області.

165 з 187 ворожих дронів знешкодили над Україною27.02.26, 08:39 • 2092 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Шахед-136
Куп'янськ
Харків