На Харківщині ворожий дрон влучив у будинок, з-під завалів дістали тіло чоловіка, дружина поранена
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронами типу "Герань-2" на Куп'янщині загинув 67-річний чоловік, його дружина отримала поранення. Влучання зруйнувало житловий будинок у селищі Підсереднє.
У Харківській області внаслідок ворожої атаки дронами на Куп’янщині загинув чоловіка, його дружина - поранена, влучання було у житловий будинок, рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка, повідомили у ДСНС України та у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
"Вночі росія атакувала ударним безпілотником приватний сектор Куп'янського району", - вказали у ДСНС.
За даними прокуратури, 26 лютого близько 21:40 російські війська завдали удару двома безпілотними літальними апаратами, попередньо типу "Герань-2", по приватному житловому сектору в селищі Підсереднє Купʼянського району.
Як вказали у прокуратурі, унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
"Влучання було у житловий будинок, який був повністю зруйнований. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка постраждала", - повідомили у ДСНС.
"Загинув 67-річний чоловік. Його дружина зазнала поранень", - уточнили у прокуратурі.
Аварійно-рятувальні роботи, за даними ДСНС, тривають.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області.
