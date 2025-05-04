В Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома и учебное заведение – ГСЧС

В Харьковской области этой ночью российские захватчики атаковали беспилотниками населенные пункты Изюмского района. В результате вражеского удара повреждены жилые дома, учебное заведение и здание сельсовета, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В Изюме из-за попадания беспилотника в здание почтового отделения возник пожар, площадью 500 кв.м. В результате этого удара загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома.

В селе Левковка Изюмского района горело учебное заведение на площади 200 кв.м. А еще – складское здание и трава на открытой территории. Кроме того, частично разрушено здание сельсовета - сообщили в ГСЧС.

Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Дополнение

Российские захватчики нанесли удар по городу Орехов Запорожской области. Разрушены жилые дома, по меньшей мере два человека получили ранения.

В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за российской дроновой атаки этой ночью. Уже известно об 11 людях в возрасте от 14 до 70 лет. Разрушения и возгорания от обстрела беспилотниками произошли в трех районах столицы.