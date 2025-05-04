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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 26968 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Атака "Шахедів" на Київ: кількість постраждалих зросла до 11

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів у Києві кількість постраждалих зросла до 11 осіб, серед них двоє дітей. Руйнування та пожежі зафіксовані у трьох районах столиці.

Атака "Шахедів" на Київ: кількість постраждалих зросла до 11

У Києві збільшилася кількість поcтраждалих через російську дронову атаку цієї ночі. Вже відомо про 11 людей віком від 14 до 70 років. Руйнування та загорання від обстрілу безпілотниками відбулись у трьох районах столиці. Про це інформує УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них – 2 дітей!

- йдеться у дописі.

Рятувальники нагадали, що внаслідок нічної атаки вони працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці.

Нагадаємо

Вночі 4 травня Київ зазнав атаки БпЛА, в місті пролунали вибухи. 

Виникли пожежі в житловому будинку та приватних домоволодіннях, горять авто.

У Києві успішно зупинено всі пожежі, які виникли через обстріл російськими ударними безпілотниками. Займання завдали значної шкоди різним районам столиці.

У Черкасах ліквідували наслідки нічної атаки дронів: багато пожеж, є постраждалий04.05.25, 06:30 • 676 переглядiв

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