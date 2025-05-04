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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Атака "Шахедов" на Киев: количество пострадавших возросло до 11

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В результате ночной атаки дронов в Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек, среди них двое детей. Разрушения и пожары зафиксированы в трех районах столицы.

Атака "Шахедов" на Киев: количество пострадавших возросло до 11

В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за российской дроновой атаки этой ночью. Уже известно об 11 людях в возрасте от 14 до 70 лет. Разрушения и возгорания от обстрела беспилотниками произошли в трех районах столицы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Количество пострадавших в Киеве возросло до 11 человек, из них – 2 детей!

- говорится в заметке.

Спасатели напомнили, что в результате ночной атаки они работали в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.

Напомним

Ночью 4 мая Киев подвергся атаке БпЛА, в городе прогремели взрывы. 

Возникли пожары в жилом доме и частных домовладениях, горят авто.

В Киеве успешно остановлены все пожары, возникшие из-за обстрела российскими ударными беспилотниками. Возгорания нанесли значительный ущерб различным районам столицы.

В Черкассах ликвидировали последствия ночной атаки дронов: много пожаров, есть пострадавший04.05.25, 06:30 • 642 просмотра

Вита Зеленецкая

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