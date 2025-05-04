Атака "Шахедов" на Киев: количество пострадавших возросло до 11

В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за российской дроновой атаки этой ночью. Уже известно об 11 людях в возрасте от 14 до 70 лет. Разрушения и возгорания от обстрела беспилотниками произошли в трех районах столицы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Количество пострадавших в Киеве возросло до 11 человек, из них – 2 детей! - говорится в заметке.

Спасатели напомнили, что в результате ночной атаки они работали в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.

Напомним

Ночью 4 мая Киев подвергся атаке БпЛА, в городе прогремели взрывы.

Возникли пожары в жилом доме и частных домовладениях, горят авто.

В Киеве успешно остановлены все пожары, возникшие из-за обстрела российскими ударными беспилотниками. Возгорания нанесли значительный ущерб различным районам столицы.

В Черкассах ликвидировали последствия ночной атаки дронов: много пожаров, есть пострадавший