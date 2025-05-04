Атака "Шахедов" на Киев: количество пострадавших возросло до 11
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов в Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек, среди них двое детей. Разрушения и пожары зафиксированы в трех районах столицы.
В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за российской дроновой атаки этой ночью. Уже известно об 11 людях в возрасте от 14 до 70 лет. Разрушения и возгорания от обстрела беспилотниками произошли в трех районах столицы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Количество пострадавших в Киеве возросло до 11 человек, из них – 2 детей!
Спасатели напомнили, что в результате ночной атаки они работали в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.
Напомним
Ночью 4 мая Киев подвергся атаке БпЛА, в городе прогремели взрывы.
Возникли пожары в жилом доме и частных домовладениях, горят авто.
В Киеве успешно остановлены все пожары, возникшие из-за обстрела российскими ударными беспилотниками. Возгорания нанесли значительный ущерб различным районам столицы.
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