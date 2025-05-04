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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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В Черкассах ликвидировали последствия ночной атаки дронов: много пожаров, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Ночью Черкассы атаковали вражеские дроны, что повлекло 5 пожаров по разным адресам. Повреждены жилые квартиры, склад и дачный дом, есть один пострадавший.

В Черкассах ликвидировали последствия ночной атаки дронов: много пожаров, есть пострадавший

В Черкассах спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки. Город обстреляли вражеские дроны, произошло сразу несколько пожаров. Пострадал один человек. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

В результате обстрела зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность

- говорится в сообщении ГСЧС.

По словам спасателей, значительные повреждения получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития.

Также повреждены окна других квартир.

В общем пострадал 1 человек

- сообщили спасатели.

Все пожары ликвидированы. На местах работали 26 единиц техники и 101 спасатель.

Напомним

Поздно вечером 03 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов прозвучала серия взрывов, возникли многочисленные пожары, повреждено общежитие. 

Киев после удара дронов: возросло количество пострадавших, спасатели показали последствия (фото)04.05.25, 02:47 • 2404 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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