В Черкассах ликвидировали последствия ночной атаки дронов: много пожаров, есть пострадавший
Киев • УНН
Ночью Черкассы атаковали вражеские дроны, что повлекло 5 пожаров по разным адресам. Повреждены жилые квартиры, склад и дачный дом, есть один пострадавший.
В Черкассах спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки. Город обстреляли вражеские дроны, произошло сразу несколько пожаров. Пострадал один человек. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
В результате обстрела зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность
По словам спасателей, значительные повреждения получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития.
Также повреждены окна других квартир.
В общем пострадал 1 человек
Все пожары ликвидированы. На местах работали 26 единиц техники и 101 спасатель.
Напомним
Поздно вечером 03 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов прозвучала серия взрывов, возникли многочисленные пожары, повреждено общежитие.
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