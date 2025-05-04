У Черкасах через удар дронів пошкоджено гуртожиток, сталися пожежі
Київ • УНН
У Черкасах ввечері 3 травня пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли пожежі, пошкоджено гуртожиток, але, за попередніми даними, травмованих немає.
Пізно ввечері 03 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли численні пожежі, пошкоджено гуртожиток. Про це інформує у своєму Telegram-каналі начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, передає УНН.
Через атаку дронів в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж. Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна
"За попередніми даними, травмованих немає. Усі служби працюють", - додав він.
У Черкасах через ворожу атаку пошкоджено об'єкт інфраструктури, мер зробив важливе оголошення28.04.25, 13:56 • 3077 переглядiв