У Черкасах через удар дронів пошкоджено гуртожиток, сталися пожежі

Пізно ввечері 03 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли численні пожежі, пошкоджено гуртожиток. Про це інформує у своєму Telegram-каналі начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, передає УНН.

Через атаку дронів в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж. Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна - написав чиновник.

"За попередніми даними, травмованих немає. Усі служби працюють", - додав він.

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