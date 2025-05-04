В Черкассах из-за удара дронов повреждено общежитие, произошли пожары

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 21066 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 53209 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 55111 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 46529 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 64464 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 63846 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 56398 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 72454 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 98079 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 46664 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2.4м/с
70%
744 мм
Популярные новости

США вычеркнули Румынию из безвизового списка: что известно

3 мая, 13:59 • 3910 просмотра

В кремле выразили возмущение из-за приглашения ВСУ на парад в Великобританию

3 мая, 14:40 • 18533 просмотра

Армия рф атаковала центр Херсона: один человек погиб, двое ранены

3 мая, 16:35 • 3570 просмотра

В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой

17:42 • 4166 просмотра

В Закарпатье мужчина 10 дней держал жену на цепи

19:25 • 7258 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 55110 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 34585 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 67129 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 75700 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 98079 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 29437 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 63845 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 29693 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 32944 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 31720 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

В Черкассах из-за удара дронов повреждено общежитие, произошли пожары

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В Черкассах вечером 3 мая прогремела серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли пожары, повреждено общежитие, но, по предварительным данным, травмированных нет.

В Черкассах из-за удара дронов повреждено общежитие, произошли пожары

Поздно вечером 03 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов прозвучала серия взрывов, возникли многочисленные пожары, повреждено общежитие. Об этом сообщает в своем Telegram-канале начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, передает УНН.

Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров. В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Побиты окна

- написал чиновник.

"По предварительным данным, травмированных нет. Все службы работают", - добавил он. 

В Черкассах из-за вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, мэр сделал важное объявление28.04.25, 13:56 • 3070 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Черкассы
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,270.20
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,840.87