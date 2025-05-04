В Черкассах из-за удара дронов повреждено общежитие, произошли пожары
Киев • УНН
В Черкассах вечером 3 мая прогремела серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли пожары, повреждено общежитие, но, по предварительным данным, травмированных нет.
Поздно вечером 03 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов прозвучала серия взрывов, возникли многочисленные пожары, повреждено общежитие. Об этом сообщает в своем Telegram-канале начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, передает УНН.
Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров. В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Побиты окна
"По предварительным данным, травмированных нет. Все службы работают", - добавил он.
В Черкассах из-за вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, мэр сделал важное объявление28.04.25, 13:56 • 3070 просмотров