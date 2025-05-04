У Черкасах ліквідували наслідки нічної атаки дронів: багато пожеж, є постраждалий
Київ • УНН
Вночі Черкаси атакували ворожі дрони, що спричинило 5 пожеж за різними адресами. Пошкоджено житлові квартири, склад та дачний будинок, є один постраждалий.
У Черкасах рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки. Місто обстріляли ворожі дрони, сталося одразу кілька пожеж. Постраждала одна людина. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність
За словами рятувальників, значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку.
Також пошкоджено вікна інших квартир.
Загалом постраждала 1 людина
Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник.
Нагадаємо
Пізно ввечері 03 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли численні пожежі, пошкоджено гуртожиток.
Київ після удару дронів: зросла кількість постраждалих, рятувальники показали наслідки (фото)04.05.25, 02:47 • 2768 переглядiв