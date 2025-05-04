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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 27003 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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У Черкасах ліквідували наслідки нічної атаки дронів: багато пожеж, є постраждалий

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Вночі Черкаси атакували ворожі дрони, що спричинило 5 пожеж за різними адресами. Пошкоджено житлові квартири, склад та дачний будинок, є один постраждалий.

У Черкасах ліквідували наслідки нічної атаки дронів: багато пожеж, є постраждалий

У Черкасах рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки. Місто обстріляли ворожі дрони, сталося одразу кілька пожеж. Постраждала одна людина. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність

- йдеться у дописі ДСНС.

За словами рятувальників, значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку.

Також пошкоджено вікна інших квартир.

Загалом постраждала 1 людина

- повідомили рятувальники.

Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник.

Нагадаємо

Пізно ввечері 03 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли численні пожежі, пошкоджено гуртожиток. 

Київ після удару дронів: зросла кількість постраждалих, рятувальники показали наслідки (фото)04.05.25, 02:47 • 2768 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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