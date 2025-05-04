У Запорізькій області росіяни завдали удару по Оріхову: є руйнування і постраждалі
Київ • УНН
Російські загарбники завдали удару по місту Оріхів Запорізької області. Зруйновано житлові будинки, щонайменше двоє людей отримали поранення.
російські загарбники завдали удару по місту Оріхів Запорізької області, внаслідок чого було зруйновано житлові будинки. Також постраждало щонайменше дві людини, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
Щонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів. Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки
Також Федоров повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждало дві людини.
Попередньо, поранені двоє людей
За словами Федорова, наслідки ворожого удару встановлюються.
Доповнення
Внаслідок нічної атаки дронів у Києві кількість постраждалих зросла до 11 осіб, серед них двоє дітей. Руйнування та пожежі зафіксовані у трьох районах столиці.
Вночі Черкаси атакували ворожі дрони, що спричинило 5 пожеж за різними адресами. Пошкоджено житлові квартири, склад та дачний будинок, є один постраждалий.