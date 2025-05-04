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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 30203 перегляди

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У Запорізькій області росіяни завдали удару по Оріхову: є руйнування і постраждалі

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Російські загарбники завдали удару по місту Оріхів Запорізької області. Зруйновано житлові будинки, щонайменше двоє людей отримали поранення.

У Запорізькій області росіяни завдали удару по Оріхову: є руйнування і постраждалі

російські загарбники завдали удару по місту Оріхів Запорізької області, внаслідок чого було зруйновано житлові будинки. Також постраждало щонайменше дві людини, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

Щонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів. Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки

- розповів очільник ОВА.

Також Федоров повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждало дві людини.

Попередньо, поранені двоє людей

- повідомив Федоров. 

За словами Федорова, наслідки ворожого удару встановлюються.

Доповнення

Внаслідок нічної атаки дронів у Києві кількість постраждалих зросла до 11 осіб, серед них двоє дітей. Руйнування та пожежі зафіксовані у трьох районах столиці.

Вночі Черкаси атакували ворожі дрони, що спричинило 5 пожеж за різними адресами. Пошкоджено житлові квартири, склад та дачний будинок, є один постраждалий.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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