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В Запорожской области россияне нанесли удар по Орехову: есть разрушения и пострадавшие

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Российские захватчики нанесли удар по городу Орехов Запорожской области. Разрушены жилые дома, по меньшей мере два человека получили ранения.

В Запорожской области россияне нанесли удар по Орехову: есть разрушения и пострадавшие

российские захватчики нанесли удар по городу Орехов Запорожской области, в результате чего были разрушены жилые дома. Также пострадали по меньшей мере два человека, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

По меньшей мере восемь вражеских КАБов атаковали прифронтовой Орехов. В результате ударов разрушены жилые дома

- рассказал глава ОВА.

Также Федоров сообщил, что в результате вражеского обстрела пострадали два человека.

Предварительно, ранены два человека

- сообщил Федоров. 

По словам Федорова, последствия вражеского удара устанавливаются.

Дополнение

В результате ночной атаки дронов в Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек, среди них двое детей. Разрушения и пожары зафиксированы в трех районах столицы.

Ночью Черкассы атаковали вражеские дроны, что вызвало 5 пожаров по разным адресам. Повреждены жилые квартиры, склад и дачный дом, есть один пострадавший.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
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