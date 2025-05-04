На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад - ДСНС
Київ • УНН
Російські загарбники атакували населені пункти Ізюмського району на Харківщині. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та будівлю сільради, виникли пожежі.
У Харківській області цієї ночі російські загарбники атакували безпілотниками населені пункти Ізюмського району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та будівля сільради, повідомили в ДСНС України, пише УНН.
Деталі
В Ізюмі через влучання безпілотника в будівлю поштового відділення виникла пожежа, площею 500 кв.м. Внаслідок цього удару загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.
У селі Левківка Ізюмського району горів навчальний закладна площі 200 кв.м. А ще – складська будівля й трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради
Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих.
Доповнення
Російські загарбники завдали удару по місту Оріхів Запорізької області. Зруйновано житлові будинки, щонайменше двоє людей отримали поранення.
У Києві збільшилася кількість поcтраждалих через російську дронову атаку цієї ночі. Вже відомо про 11 людей віком від 14 до 70 років. Руйнування та загорання від обстрілу безпілотниками відбулись у трьох районах столиці.