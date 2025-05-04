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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад - ДСНС

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Російські загарбники атакували населені пункти Ізюмського району на Харківщині. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та будівлю сільради, виникли пожежі.

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад - ДСНС

У Харківській області цієї ночі російські загарбники атакували безпілотниками населені пункти Ізюмського району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та будівля сільради, повідомили в ДСНС України, пише УНН.

 Деталі

В Ізюмі через влучання безпілотника в будівлю поштового відділення виникла пожежа, площею 500 кв.м. Внаслідок цього удару загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.

У селі Левківка Ізюмського району горів навчальний закладна площі 200 кв.м. А ще – складська будівля й трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради

- повідомили в ДСНС.

Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих.

Доповнення

Російські загарбники завдали удару по місту Оріхів Запорізької області. Зруйновано житлові будинки, щонайменше двоє людей отримали поранення.

 У Києві збільшилася кількість поcтраждалих через російську дронову атаку цієї ночі. Вже відомо про 11 людей віком від 14 до 70 років. Руйнування та загорання від обстрілу безпілотниками відбулись у трьох районах столиці. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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