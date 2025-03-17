В каких областях Украины мобилизуется больше всего женщин - ответили в Минобороны
Киев • УНН
21% тех, кто обратился в Центры рекрутинга - женщины. Больше всего кандидаток из Хмельницкой (39%), Черновицкой (44%) и Винницкой (38%) областей, сообщили в Минобороны.
21% из всех, кто обратился в Центры рекрутинга - женщины. Наибольшее количество кандидаток из Хмельницкой, Черновицкой области и Винницкой областей.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
Соответственно, на Черновицкую область приходится 44% от всех кандидаток в Силы Обороны, на Хмельницкую - 39% и 38% - на Винницкую соответственно. Всего в центры рекрутинга обратились 45 657 украинцев. 9 379 из них уже начали подготовку к будущей службе.
В частности, за прошедшую неделю зарегистрировались 1086 кандидатов, а 216 начали подготовку к военной службе.
В общем, по данным Минобороны, наиболее активно обращаются в рекрутинговые центры жители столицы и Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Запорожской областей.
Напомним, какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны через рекрутинг.
Топ 7 специальностей, которые выбирают в рекрутинговых центрах украинской армии21.01.25, 10:36 • 29632 просмотра