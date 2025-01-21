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Топ 7 специальностей, которые выбирают в рекрутинговых центрах украинской армии

Топ 7 специальностей, которые выбирают в рекрутинговых центрах украинской армии

Киев  •  УНН

 • 10847 просмотра

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В рекрутинговых центрах ВСУ самыми популярными являются специальности по БПЛА и водители - по 16%, стрелки - 15%. За прошедшую неделю в центры обратилось 1282 человека, всего - 35337 граждан.

По состоянию на середину января 2025 года, наибольшим спросом среди украинцев, которые присоединяются к Силам обороны через рекрутинговые центры украинской армии, пользуются специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), водителями и стрелками.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали 

БПЛА, водительские и стрелковые направления - эти вакансии пользуются наибольшим спросом среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии

- сообщает Минобороны.

Топ-7 самых популярных направлений специализации, по состоянию на середину января 2025 выглядит так: 

  • специальности, связанные с БПЛА - 16%;
  • водители - 16%;
  • стрелковые специальности - 15%;
  • штабные должности - 9%;
  • артиллерия - 6%;
  • боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи - 5%;
  • связь и кибербезопасность - 5%.

Сообщается, что в течение прошлой недели в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1 282 человека, а в целом - 35 337 граждан.

Из них 7 800 уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины.  

Главное преимущество приобщиться к обороне Украины с помощью рекрутинговых центров - это возможность выбрать специальность по желанию и способностям кандидата. Также будущий защитник получит расширенный пакет льгот и социальных гарантий. Государственная поддержка распространяется и на членов семей военнослужащих

- отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Напомним 

В первую неделю января 2025 года 717 украинцев обратились в рекрутинговые центры. По всей стране работают 47 центров с более 10 000 вакансий в военных формированиях.

Алина Волянская

Алина Волянская

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