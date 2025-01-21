Топ 7 специальностей, которые выбирают в рекрутинговых центрах украинской армии
Киев • УНН
В рекрутинговых центрах ВСУ самыми популярными являются специальности по БПЛА и водители - по 16%, стрелки - 15%. За прошедшую неделю в центры обратилось 1282 человека, всего - 35337 граждан.
По состоянию на середину января 2025 года, наибольшим спросом среди украинцев, которые присоединяются к Силам обороны через рекрутинговые центры украинской армии, пользуются специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), водителями и стрелками.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
БПЛА, водительские и стрелковые направления - эти вакансии пользуются наибольшим спросом среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии
Топ-7 самых популярных направлений специализации, по состоянию на середину января 2025 выглядит так:
- специальности, связанные с БПЛА - 16%;
- водители - 16%;
- стрелковые специальности - 15%;
- штабные должности - 9%;
- артиллерия - 6%;
- боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи - 5%;
- связь и кибербезопасность - 5%.
Сообщается, что в течение прошлой недели в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1 282 человека, а в целом - 35 337 граждан.
Из них 7 800 уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины.
Главное преимущество приобщиться к обороне Украины с помощью рекрутинговых центров - это возможность выбрать специальность по желанию и способностям кандидата. Также будущий защитник получит расширенный пакет льгот и социальных гарантий. Государственная поддержка распространяется и на членов семей военнослужащих
Напомним
В первую неделю января 2025 года 717 украинцев обратились в рекрутинговые центры. По всей стране работают 47 центров с более 10 000 вакансий в военных формированиях.