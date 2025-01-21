Топ 7 специальностей, которые выбирают в рекрутинговых центрах украинской армии

По состоянию на середину января 2025 года, наибольшим спросом среди украинцев, которые присоединяются к Силам обороны через рекрутинговые центры украинской армии, пользуются специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), водителями и стрелками.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

БПЛА, водительские и стрелковые направления - эти вакансии пользуются наибольшим спросом среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии

Топ-7 самых популярных направлений специализации, по состоянию на середину января 2025 выглядит так:

Сообщается, что в течение прошлой недели в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1 282 человека, а в целом - 35 337 граждан.

Из них 7 800 уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины.

Главное преимущество приобщиться к обороне Украины с помощью рекрутинговых центров - это возможность выбрать специальность по желанию и способностям кандидата. Также будущий защитник получит расширенный пакет льгот и социальных гарантий. Государственная поддержка распространяется и на членов семей военнослужащих