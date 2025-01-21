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Топ 7 спеціальностей, які обирають в рекрутингових центрах української армії

Топ 7 спеціальностей, які обирають в рекрутингових центрах української армії

Київ • УНН

 • 29484 перегляди

У рекрутингових центрах ЗСУ найпопулярнішими є спеціальності з БПЛА та водії - по 16%, стрільці - 15%. За минулий тиждень до центрів звернулося 1282 особи, загалом - 35337 громадян.

Станом на середину січня 2025 року, найбільший попит серед українців, які долучаються до Сил оборони через рекрутингові центри української армії, мають спеціальності, пов’язані з безпілотними літальними апаратами (БПЛА), водіями та стрільцями.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Деталі 

БПЛА, водійські та стрілецькі напрямки – ці вакансії користуються найбільшим попитом серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії

- повідомляє Міноборони.

Топ-7 найпопулярніших напрямів спеціалізації, станом на середину січня 2025 виглядає так: 

  • спеціальності, пов’язані з БПЛА – 16%;
    • водії – 16%;
      • стрілецькі спеціальності – 15%;
        • штабні посади – 9%;
          • артилерія – 6%;
            • бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;
              • зв’язок та кібербезпека – 5%.

                Повідомляється, що протягом минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулось 1 282 особи, а загалом – 35 337 громадян.

                З них 7 800 вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.  

                Головна перевага долучитись до оборони України за допомогою рекрутингових центрів – це можливість обрати спеціальність за бажанням та здібностями кандидата. Також майбутній захисник отримає розширений пакет пільг та соціальних гарантій. Державна підтримка поширюється й на членів сімей військовослужбовців

                – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

                Нагадаємо 

                У перший тиждень січня 2025 року 717 українців звернулися до рекрутингових центрів. По всій країні працюють 47 центрів з понад 10 000 вакансій у військових формуваннях.

                Аліна Волянська

                Аліна Волянська

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