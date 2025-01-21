Топ 7 спеціальностей, які обирають в рекрутингових центрах української армії
Київ • УНН
У рекрутингових центрах ЗСУ найпопулярнішими є спеціальності з БПЛА та водії - по 16%, стрільці - 15%. За минулий тиждень до центрів звернулося 1282 особи, загалом - 35337 громадян.
Станом на середину січня 2025 року, найбільший попит серед українців, які долучаються до Сил оборони через рекрутингові центри української армії, мають спеціальності, пов’язані з безпілотними літальними апаратами (БПЛА), водіями та стрільцями.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
Деталі
БПЛА, водійські та стрілецькі напрямки – ці вакансії користуються найбільшим попитом серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії
Топ-7 найпопулярніших напрямів спеціалізації, станом на середину січня 2025 виглядає так:
- спеціальності, пов’язані з БПЛА – 16%;
- водії – 16%;
- стрілецькі спеціальності – 15%;
- штабні посади – 9%;
- артилерія – 6%;
- бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;
- зв’язок та кібербезпека – 5%.
Повідомляється, що протягом минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулось 1 282 особи, а загалом – 35 337 громадян.
З них 7 800 вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.
Головна перевага долучитись до оборони України за допомогою рекрутингових центрів – це можливість обрати спеціальність за бажанням та здібностями кандидата. Також майбутній захисник отримає розширений пакет пільг та соціальних гарантій. Державна підтримка поширюється й на членів сімей військовослужбовців
Нагадаємо
У перший тиждень січня 2025 року 717 українців звернулися до рекрутингових центрів. По всій країні працюють 47 центрів з понад 10 000 вакансій у військових формуваннях.