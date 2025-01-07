Попри новорічні свята: понад 700 українців звернулися до рекрутингових центрів за тиждень

Станом на січень 2025 року українці активно звертаються до рекрутингових центрів для отримання консультацій щодо вступу до Сил оборони. За останній тиждень 717 осіб відвідали центри. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Станом на січень 2025, центрами було надано 32 736 консультацій, а 7 329 громадян зареєструвалися кандидатами на службу в Сили оборони. За тиждень 717 громадян відвідали рекрутингові центри.

"Попри новорічні свята, громадяни активно відвідували центри рекрутингу, щоб більше дізнатися про умови вступу на військову службу. Зараз у центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях. Це дає можливість кожному, хто бажає долучитися до Сил оборони, обрати спеціальність, яка найбільше відповідає його професійним здібностям та навичкам", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

По всій країні працюють 47 центрів рекрутингу, найбільша активність у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Запорізькій областях.