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Несмотря на новогодние праздники: более 700 украинцев обратились в рекрутинговые центры за неделю

Несмотря на новогодние праздники: более 700 украинцев обратились в рекрутинговые центры за неделю

Киев  •  УНН

 • 8195 просмотра

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В январе 2025 года 717 украинцев обратились в рекрутинговые центры за неделю. По всей стране работают 47 центров с более 10 000 вакансий в военных формированиях.

По состоянию на январь 2025 года украинцы активно обращаются в рекрутинговые центры для получения консультаций по вступлению в Силы обороны. За последнюю неделю 717 человек посетили центры. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

По состоянию на январь 2025, центрами было предоставлено 32 736 консультаций, а 7 329 граждан зарегистрировались кандидатами на службу в Силы обороны. За неделю 717 граждан посетили рекрутинговые центры.

"Несмотря на новогодние праздники, граждане активно посещали центры рекрутинга, чтобы больше узнать об условиях поступления на военную службу. Сейчас в центрах рекрутинга по всей стране открыто более 10 000 вакансий в различных военных формированиях. Это дает возможность каждому, кто желает присоединиться к Силам обороны, выбрать специальность, которая наиболее соответствует его профессиональным способностям и навыкам", - отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

По всей стране работают 47 центров рекрутинга, наибольшая активность в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях.

Алина Волянская

Алина Волянская

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