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В яких областях України мобілізується найбільше жінок - відповіли в Міноборони

Київ • УНН

 • 74547 перегляди

21% тих, хто звернувся у Центри рекрутингу - жінки. Найбільше кандидаток з Хмельницької (39%), Чернівецької (44%) та Вінницької (38%) областей, повідомили в Міноборони.

В яких областях України мобілізується найбільше жінок - відповіли в Міноборони

21% з-поміж усіх, хто звернувся у Центри рекрутингу - жінки. Найбільша кількість кандидаток з Хмельницької, Чернівецької області та Вінницької областей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.

Відповідно, на Чернівецьку область припадає 44% від усіх кандидаток до Сил Оборони, на Хмельницьку - 39% та 38% - на Вінницьку відповідно. Усього до центрів рекрутингу звернулися 45 657 українців. 9 379 з них вже почали підготовку до майбутньої служби.

Зокрема за минулий тиждень зареєструвалися 1086 кандидатів, а 216 розпочали підготовку до військової служби.

Загалом, за даними Міноборони, найбільш активно звертаються до рекрутингових центрів мешканці столиці та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.

Нагадаємо, які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони через рекрутинг.

Топ 7 спеціальностей, які обирають в рекрутингових центрах української армії21.01.25, 10:36 • 29634 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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