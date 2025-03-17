В яких областях України мобілізується найбільше жінок - відповіли в Міноборони

21% з-поміж усіх, хто звернувся у Центри рекрутингу - жінки. Найбільша кількість кандидаток з Хмельницької, Чернівецької області та Вінницької областей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.

Відповідно, на Чернівецьку область припадає 44% від усіх кандидаток до Сил Оборони, на Хмельницьку - 39% та 38% - на Вінницьку відповідно. Усього до центрів рекрутингу звернулися 45 657 українців. 9 379 з них вже почали підготовку до майбутньої служби.

Зокрема за минулий тиждень зареєструвалися 1086 кандидатів, а 216 розпочали підготовку до військової служби.

Загалом, за даними Міноборони, найбільш активно звертаються до рекрутингових центрів мешканці столиці та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.

Нагадаємо, які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони через рекрутинг.

Топ 7 спеціальностей, які обирають в рекрутингових центрах української армії