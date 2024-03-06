В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить свою поддержку его украинского коллеги Владимира Зеленского. Также он, возможно, остановится в Париже и Берлине для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает УНН со ссылкой на Infobae.

Детали

Хавьер Милей будет первым лидером Латинской Америки, который приедет в Киев с начала полномасштабного вторжения рф в Украину,

"Милей хочет подтвердить свою поддержку Владимиру Зеленскому в момент, когда российские войска идут в наступление на украинской территории, а общественное мнение в Европе и США демонстрирует определенную усталость от незаконной войны, развязанной владимиром путиным", - пишет издание.

Президент Аргентины также может посетить Францию и Германию, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.

Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке