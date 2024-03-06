В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  152967 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  195664 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  149080 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  176368 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  195844 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  173332 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  166704 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  160647 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  246243 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292879 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:16  •  2148 просмотра

Read in English

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить свою поддержку его украинского  коллеги Владимира Зеленского.    Также он, возможно, остановится в Париже и Берлине для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем,  передает УНН со ссылкой на Infobae

Детали

Хавьер Милей будет первым лидером Латинской Америки, который приедет в Киев с начала полномасштабного вторжения рф в Украину,

"Милей хочет подтвердить свою поддержку Владимиру Зеленскому в момент, когда российские войска идут в наступление на украинской территории, а общественное мнение в Европе и США демонстрирует определенную усталость от незаконной войны, развязанной владимиром путиным", - пишет издание. 

Президент Аргентины  также может посетить Францию и Германию, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. 

Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке29 февраля 2024, 07:55 • 23593 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
khaver-mileiХавьер Милей
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
berlinБерлин
kievКиев
У червні Україну планує відвідати президент Аргентини
President of Argentina plans to visit Ukraine in June
Новости по теме

В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.

Политика •   •  2148 просмотра
В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Силы противовоздушной обороны в Одесской области уничтожили 18 вражеских беспилотников, которые россия запустила во время ночной атаки.

Война •   •  4210 просмотра
Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Трамп встретился с Илоном Маском, чтобы найти потенциальное финансирование для своей президентской кампании 2024 года.

Новости Мира •   •  4136 просмотра
Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок

Российские беспилотники атаковали Сумы ночью, повредив 13 многоэтажек и около 40 автомобилей, а также ранив четырех человек, ребенка.

Война •   •  13447 просмотра
Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок

Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"

Украина не будет контактировать с нынешним руководством кремля, пока не будет справедливого суда и наказания за преступления, совершенные в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Война •   •  13756 просмотра
Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"

Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание

Проводник поезда в Украине отказался пропустить группу женщин, настаивая на том, что первым должен зайти мужчина, что вызвало обещания со стороны железнодорожной компании перевоспитать проводника.

Общество •   •  12593 просмотра
Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание

Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

В феврале 2024 года Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медицинскому центру в Днепре на сумму более полумиллиона гривен.

Общество •   •  12020 просмотра
Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США

Цены на нефть несколько выросли после того, как признаки сокращения предложения в результате сокращения добычи странами ОПЕК+ перевесили беспокойство относительно спроса со стороны Китая и США.

Экономика •   •  12459 просмотра
Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США

Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф

Государственный департамент США поддержал решение МУС выдать ордера на арест двух российских военных командиров за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине.

Война •   •  14201 просмотра
Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф

В рф БПЛА пытался атаковать военный аэродром в воронеже: что известно

Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать военный аэродром в воронеже, россия.

Новости Мира •   •  11287 просмотра
В рф БПЛА пытался атаковать военный аэродром в воронеже: что известно