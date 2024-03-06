У червні Україну планує відвідати президент Аргентини
Київ • УНН
Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує відвідати Україну в червні, щоб підтвердити підтримку Президента Зеленського, а також може зупинитися в Парижі та Берліні, щоб зустрітися з Макроном і Шольцем.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує відвідати Україну в червні, щоб підтвердити свою підтримку його українського колеги Володимира Зеленського. Також він, можливо, зупиниться в Парижі та Берліні для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем, передає УНН із посиланням на Infobae.
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Хав'єр Мілей буде першим лідером Латинської Америки, який приїде в Київ з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ,
"Мілей хоче підтвердити свою підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв'язаної володимиром путіним", - пише видання.
Президент Аргентини також може відвідати Францію та Німеччину, щоб зустрітися з Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем.
Президент Аргентини обіцяє платформу підтримки України в Латинській Америці29.02.24, 09:55 • 26961 перегляд