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У червні Україну планує відвідати президент Аргентини

Київ • УНН

 • 33144 перегляди

Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує відвідати Україну в червні, щоб підтвердити підтримку Президента Зеленського, а також може зупинитися в Парижі та Берліні, щоб зустрітися з Макроном і Шольцем.

У червні Україну планує відвідати президент Аргентини

Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує відвідати Україну в червні, щоб підтвердити свою підтримку його українського  колеги Володимира Зеленського.    Також він, можливо, зупиниться в Парижі та Берліні для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем,  передає УНН із посиланням на Infobae

Деталі

Хав'єр Мілей буде першим лідером Латинської Америки, який приїде в Київ з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ,

"Мілей хоче підтвердити свою підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв'язаної володимиром путіним", - пише видання. 

Президент Аргентини   також може відвідати Францію та Німеччину, щоб зустрітися з Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем. 

Президент Аргентини обіцяє платформу підтримки України в Латинській Америці29.02.24, 09:55 • 26961 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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