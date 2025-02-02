В Госдепе выдвинули ультиматум по Панамскому каналу

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино выдвинул ультиматум по Панамскому каналу. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Рубио 2 февраля находится с визитом в Панаме, чтобы обсудить критические региональные и глобальные проблемы. Кроме президента на встрече присутствовал и глава МИД Хавьер Мартинес-Ачей.

Госсекретарь США отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу как для самого канала, так и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации объекта.

Он также заявил, что этот статус-кво неприемлем. В случае отсутствия немедленных изменений США примут меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с Договором.

Рубио заявил о риске закрытия Панамского канала Китаем в случае конфликта

Госсекретарь подчеркнул важность совместных усилий по прекращению нелегального миграционного кризиса в западном полушарии и поблагодарил Мулино за его поддержку совместной программы репатриации, которая сократила нелегальную миграцию через Дарьенский коридор.

Рубио подчеркнул стремление к улучшению инвестиционного климата и обеспечению равных условий для честной конкуренции со стороны фирм США. Он также похвалил региональное руководство президента Мулино за поддержку демократической, свободной Венесуэлы.

Напомним

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявлял, что никаких переговоров с США по поводу права собственности на Панамский канал не будет. Он надеется, что визит Госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио позволит им сосредоточиться на других вопросах, основанных на общих интересах.