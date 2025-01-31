Рубио заявил о риске закрытия Панамского канала Китаем в случае конфликта

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что у него «нет никаких сомнений» в том, что Китай имеет план действий по закрытию Панамского канала в случае конфликта с США, и что Вашингтон намерен заняться тем, что он считает угрозой национальной безопасности, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

За несколько дней до визита в Центральную Америку в рамках своей первой зарубежной поездки в качестве главного дипломата США Рубио в интервью программе The Megyn Kelly Show на Sirius XM повторил некоторые опасения президента Дональда Трампа относительно китайского влияния на стратегический водный путь.

Трамп в своей инаугурационной речи 20 января вновь обвинил Панаму в нарушении обещаний, данных ею относительно окончательной передачи канала в 1999 году, и в передаче его эксплуатации Китаю - заявления, которые правительство Панамы категорически отрицает.

Он поклялся тогда, что США вернут себе канал, но не сказал, когда и как.

Рубио, давний ястреб по Китаю во время своей карьеры в Сенате, указал на компанию из Гонконга, которая управляет двумя портами на входах в канал со стороны Атлантики и Тихого океана, как на риск для США, потому что они должны делать все, что им скажет (китайское) правительство».

«И если правительство Китая в конфликте скажет им закрыть Панамский канал, им придется это сделать, - сказал Рубио. - И на самом деле, я нисколько не сомневаюсь, что они имеют план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Это прямая угроза».

Правительство Панамы категорически отрицает передачу управления каналом Китаю и настаивает на том, что оно управляет каналом справедливо для всех видов судоходства.

Ранее в четверг президент Панамы Хосе Рауль Мулино исключил возможность обсуждения контроля над каналом с Рубио во время его визита в страну. «Канал принадлежит Панаме», - сказал он журналистам.

Президент Панамы заявил, что переговоров о праве собственности на канал не будет

Хотя сам канал управляется Панамой, два порта с обеих сторон управляются публичной гонконгской компанией CK Hutchinson, в то время как другие близлежащие порты управляются частными компаниями из США, Сингапура и Тайваня.

Рубио не повторил обещание Трампа вернуть канал, но настоял на том, что США намерены решить проблемы, поднятые президентом, заявив, что текущая ситуация «просто не может продолжаться».

«Я сказал бы, что канал уже в руках китайцев», - сказал он, выразив надежду, что проблему можно решить в ближайшее время.

Дополнение

«Критики обвинили Трампа в современном империализме в его угрозах в отношении канала, а также Гренландии, полуавтономной территории Дании, предполагая, что такая риторика может подбадривать Россию в ее войне в Украине и дать оправдание Китаю, если он решит вторгнуться на Тайвань», - отмечает Reuters.

Некоторые аналитики сомневаются, серьезно ли Трамп относится к тому, что, по мнению критиков, было бы захватом земли, предполагая, что он, возможно, занимает крайнюю позицию на переговорах, чтобы впоследствии достичь уступок.