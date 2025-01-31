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Рубіо заявив про ризик закриття Панамського каналу Китаєм у разі конфлікту

Рубіо заявив про ризик закриття Панамського каналу Китаєм у разі конфлікту

Київ • УНН

 • 33008 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про наявність у Китаю плану закриття Панамського каналу у разі конфлікту зі США. Панама категорично заперечує передачу контролю над каналом Китаю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у четвер, що у нього "немає жодних сумнівів" у тому, що Китай має план дій щодо закриття Панамського каналу у разі конфлікту зі США, і що Вашингтон має намір зайнятися тим, що він вважає загрозою національній безпеці, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За кілька днів до візиту до Центральної Америки в межах своєї першої закордонної поїздки як головний дипломат США Рубіо в інтерв'ю програмі The Megyn Kelly Show на Sirius XM повторив деякі побоювання президента Дональда Трампа щодо китайського впливу на стратегічний водний шлях.

Трамп у своїй інавгураційній промові 20 січня знову звинуватив Панаму в порушенні обіцянок, наданих нею щодо остаточної передачі каналу в 1999 році, і в передачі його експлуатації Китаю - заяви, які уряд Панами категорично заперечує.

Він присягнув тоді, що США повернуть собі канал, але не сказав, коли і як.

Рубіо, давній яструб по Китаю під час своєї кар'єри в Сенаті, вказав на компанію з Гонконгу, яка керує двома портами на входах у канал з боку Атлантики та Тихого океану, як на ризик для США, тому що вони повинні робити все, що їм скаже (китайський) уряд".

"І якщо уряд Китаю в конфлікті скаже їм закрити Панамський канал, їм доведеться це зробити, - сказав Рубіо. - І насправді, я анітрохи не сумніваюся, що вони мають план дій на випадок непередбачених обставин. Це пряма загроза".

Уряд Панами категорично заперечує передачу управління каналом Китаю і наполягає на тому, що він керує каналом справедливо для всіх видів судноплавства.

Раніше у четвер президент Панами Хосе Рауль Муліно виключив можливість обговорення контролю над каналом із Рубіо під час його візиту до країни. "Канал належить Панамі", - сказав він журналістам.

Президент Панами заявив, що переговорів про право власності на канал не буде31.01.25, 03:24 • 29723 перегляди

Хоча сам канал управляється Панамою, два порти з обох боків управляються публічною гонконгською компанією CK Hutchinson, тоді як інші порти поблизу управляються приватними компаніями зі США, Сінгапуру та Тайваню.

Рубіо не повторив обіцянку Трампа повернути канал, але наполіг на тому, що США мають намір вирішити проблеми, порушені президентом, заявивши, що поточна ситуація "просто не може продовжуватися".

"Я сказав би, що канал вже в руках китайців", - сказав він, висловивши сподівання, що проблему можна вирішити найближчим часом.

Доповнення

"Критики звинуватили Трампа в сучасному імперіалізмі в його погрозах щодо каналу, а також Гренландії, напівавтономної території Данії, припускаючи, що така риторика може підбадьорювати росію у її війні в Україні та дати виправдання Китаю, якщо він вирішить вторгнутися на Тайвань", - зазначає Reuters.

Деякі аналітики сумніваються, чи серйозно Трамп ставиться до того, що, на думку критиків, було б захопленням землі, припускаючи, що він, можливо, займає крайню позицію на переговорах, щоб згодом досягти поступок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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