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У Держдепі висунули ультиматум щодо Панамського каналу

У Держдепі висунули ультиматум щодо Панамського каналу

Київ • УНН

 • 33975 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо попередив Панаму про неприйнятність китайського контролю над Панамським каналом. США погрожують вжити заходів, якщо ситуація не зміниться негайно.

Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно висунув ультиматум щодо Панамського каналу. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Рубіо 2 лютого перебуває з візитом у Панамі, щоб обговорити критичні регіональні та глобальні проблеми. Крім президента на зустрічі був присутній і очільник МЗС Хав'єр Мартінес-Ачей.

Держсекретар США зазначив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив попереднє рішення про те, що нинішнє становище впливу і контролю Комуністичної партії Китаю над районом Панамського каналу становить загрозу як для самого каналу, так і є порушенням Договору про постійний нейтралітет і експлуатацію об'єкта.

Він також заявив, що цей статус-кво неприйнятний. У разі відсутності негайних змін США вживуть заходів, необхідних для захисту своїх прав відповідно до Договору.

Рубіо заявив про ризик закриття Панамського каналу Китаєм у разі конфлікту31.01.25, 12:59 • 33008 переглядiв

Держсекретар наголосив на важливості спільних зусиль із припинення нелегальної міграційної кризи в західній півкулі та подякував Муліно за його підтримку спільної програми репатріації, яка скоротила нелегальну міграцію через Дар'єнський коридор.

Рубіо підкреслив прагнення до покращення інвестиційного клімату та забезпечення рівних умов для чесної конкуренції з боку фірм США. Він також похвалив регіональне керівництво президента Муліно за підтримку демократичної, вільної Венесуели.

Нагадаємо

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявляв, що жодних переговорів зі США з приводу права власності на Панамський канал не буде. Він сподівається, що  візит Держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо дасть їм змогу зосередитися на інших питаннях, що ґрунтуються на спільних інтересах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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