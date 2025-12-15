В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожар

Во временно оккупированной Феодосии в ночь на 14 декабря в результате прилета дрона было зафиксировано попадание в военный корабль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

Сообщается, что на корабле произошел пожар, который был виден из города, последствия удара и степень поражения пока неизвестны.

Дополнительно

В субботу, 13 декабря, в оккупированном Крыму прозвучал ряд взрывов. Громко было в Феодосии, а также в районе мыса Фиолент.

Напомним

В ночь на 15 декабря беспилотники атаковали 7 российских регионов: Москву, Астрахань, Брянск, Белгород, Ростов, Калужскую и Тульскую области. В результате атаки поврежден газоперерабатывающий завод в Астрахани, который производит значительную часть серы для изготовления взрывчатых веществ.