В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожар
Киев • УНН
В оккупированной Феодосии 14 декабря дрон попал в военный корабль, что привело к пожару. Последствия удара и степень поражения остаются неизвестными.
Во временно оккупированной Феодосии в ночь на 14 декабря в результате прилета дрона было зафиксировано попадание в военный корабль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Детали
Сообщается, что на корабле произошел пожар, который был виден из города, последствия удара и степень поражения пока неизвестны.
Дополнительно
В субботу, 13 декабря, в оккупированном Крыму прозвучал ряд взрывов. Громко было в Феодосии, а также в районе мыса Фиолент.
Напомним
В ночь на 15 декабря беспилотники атаковали 7 российских регионов: Москву, Астрахань, Брянск, Белгород, Ростов, Калужскую и Тульскую области. В результате атаки поврежден газоперерабатывающий завод в Астрахани, который производит значительную часть серы для изготовления взрывчатых веществ.