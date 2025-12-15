$42.190.08
12:05 • 3838 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 10213 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 13323 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 15240 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 17431 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 17228 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18203 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24328 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33014 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28863 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожар

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В оккупированной Феодосии 14 декабря дрон попал в военный корабль, что привело к пожару. Последствия удара и степень поражения остаются неизвестными.

В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожар

Во временно оккупированной Феодосии в ночь на 14 декабря в результате прилета дрона было зафиксировано попадание в военный корабль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

Сообщается, что на корабле произошел пожар, который был виден из города, последствия удара и степень поражения пока неизвестны.

Дополнительно

В субботу, 13 декабря, в оккупированном Крыму прозвучал ряд взрывов. Громко было в Феодосии, а также в районе мыса Фиолент.

Напомним

В ночь на 15 декабря беспилотники атаковали 7 российских регионов: Москву, Астрахань, Брянск, Белгород, Ростов, Калужскую и Тульскую области. В результате атаки поврежден газоперерабатывающий завод в Астрахани, который производит значительную часть серы для изготовления взрывчатых веществ.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Тульская область
Феодосия
Крым