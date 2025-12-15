Безпілотники атакували сім регіонів рф, пошкоджено газопереробний завод в астрахані
Київ • УНН
У ніч на 15 грудня безпілотники атакували сім регіонів росії. Внаслідок атаки пошкоджено газопереробний завод в астрахані, який виробляє значну частину сірки для виготовлення вибухових речовин.
У ніч на 15 грудня безпілотники атакували москву, астрахань, брянськ, бєлгород, ростов, калузьку і тульську область росії. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Паралельно в російських "змі" і Telegram-каналах з’явились фото і відео наслідків удару по газопереробному заводу в астрахані.
Дане підприємство переробляє до 3,2 млн тонн нафтопродуктів щорічно та виробляє значну частку сірки(~3,3 - 3,5 млн тонн в рік), яка використовується для виготовлення вибухових речовин у рф.
Даний завод щонайменше двічі зазнавав успішних атак. Остання така атака сталась в ніч на 3 січня поточного року. Тоді пошкоджень зазнала комбінована технологічна установка з перероблення стабільного газового конденсату.
Ця установка є ключовою для виробництва моторного пального - бензину та дизельного пального, що входять до товарної продукції заводу.
Нагадаємо
У ніч на 15 грудня ракети атакували ТЕЦ у бєлгороді - це призвело до зникнення електропостачання.