ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 13809 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 23622 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 21895 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 31959 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 36964 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 50885 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76144 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51689 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 48151 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
Безпілотники атакували сім регіонів рф, пошкоджено газопереробний завод в астрахані

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У ніч на 15 грудня безпілотники атакували сім регіонів росії. Внаслідок атаки пошкоджено газопереробний завод в астрахані, який виробляє значну частину сірки для виготовлення вибухових речовин.

Безпілотники атакували сім регіонів рф, пошкоджено газопереробний завод в астрахані

У ніч на 15 грудня безпілотники атакували москву, астрахань, брянськ, бєлгород, ростов, калузьку і тульську область росії. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Паралельно в російських "змі" і Telegram-каналах з’явились фото і відео наслідків удару по газопереробному заводу в астрахані.

Дане підприємство переробляє до 3,2 млн тонн нафтопродуктів щорічно та виробляє значну частку сірки(~3,3 - 3,5 млн тонн в рік), яка використовується для виготовлення вибухових речовин у рф.

Даний завод щонайменше двічі зазнавав успішних атак. Остання така атака сталась в ніч на 3 січня поточного року. Тоді пошкоджень зазнала комбінована технологічна установка з перероблення стабільного газового конденсату.

Ця установка є ключовою для виробництва моторного пального - бензину та дизельного пального, що входять до товарної продукції заводу.

Нагадаємо

У ніч на 15 грудня ракети атакували ТЕЦ у бєлгороді - це призвело до зникнення електропостачання.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Тульська область
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України