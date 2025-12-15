Беспилотники атаковали семь регионов рф, поврежден газоперерабатывающий завод в астрахани

$42.270.00
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 13786 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 23603 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 21878 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 31941 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 36957 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 50880 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 76136 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 51686 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 48141 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
Популярные новости
Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой14 декабря, 21:55 • 9324 просмотра
Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из УкраиныPhoto14 декабря, 22:08 • 13245 просмотра
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22 • 10513 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности03:20 • 8226 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 10299 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 56686 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 70785 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 59568 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 69081 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 93534 просмотра
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 12248 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 29924 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 31896 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 36585 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 71122 просмотра
Доллар США

Беспилотники атаковали семь регионов рф, поврежден газоперерабатывающий завод в астрахани

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В ночь на 15 декабря беспилотники атаковали семь регионов россии. В результате атаки поврежден газоперерабатывающий завод в астрахани, который производит значительную часть серы для изготовления взрывчатых веществ.

Беспилотники атаковали семь регионов рф, поврежден газоперерабатывающий завод в астрахани

В ночь на 15 декабря беспилотники атаковали москву, астрахань, брянск, белгород, ростов, калужскую и тульскую области россии. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

Параллельно в российских "СМИ" и Telegram-каналах появились фото и видео последствий удара по газоперерабатывающему заводу в астрахани.

Данное предприятие перерабатывает до 3,2 млн тонн нефтепродуктов ежегодно и производит значительную долю серы (~3,3 - 3,5 млн тонн в год), которая используется для изготовления взрывчатых веществ в рф.

Данный завод как минимум дважды подвергался успешным атакам. Последняя такая атака произошла в ночь на 3 января текущего года. Тогда повреждения получила комбинированная технологическая установка по переработке стабильного газового конденсата.

Эта установка является ключевой для производства моторного топлива - бензина и дизельного топлива, входящих в товарную продукцию завода.

Напомним

В ночь на 15 декабря ракеты атаковали ТЭЦ в белгороде - это привело к исчезновению электроснабжения.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Тульская область
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины