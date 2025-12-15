Беспилотники атаковали семь регионов рф, поврежден газоперерабатывающий завод в астрахани
Киев • УНН
В ночь на 15 декабря беспилотники атаковали семь регионов россии. В результате атаки поврежден газоперерабатывающий завод в астрахани, который производит значительную часть серы для изготовления взрывчатых веществ.
В ночь на 15 декабря беспилотники атаковали москву, астрахань, брянск, белгород, ростов, калужскую и тульскую области россии. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Подробности
Параллельно в российских "СМИ" и Telegram-каналах появились фото и видео последствий удара по газоперерабатывающему заводу в астрахани.
Данное предприятие перерабатывает до 3,2 млн тонн нефтепродуктов ежегодно и производит значительную долю серы (~3,3 - 3,5 млн тонн в год), которая используется для изготовления взрывчатых веществ в рф.
Данный завод как минимум дважды подвергался успешным атакам. Последняя такая атака произошла в ночь на 3 января текущего года. Тогда повреждения получила комбинированная технологическая установка по переработке стабильного газового конденсата.
Эта установка является ключевой для производства моторного топлива - бензина и дизельного топлива, входящих в товарную продукцию завода.
Напомним
В ночь на 15 декабря ракеты атаковали ТЭЦ в белгороде - это привело к исчезновению электроснабжения.