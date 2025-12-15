У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежу

У тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 14 грудня внаслідок прильоту дрона було зафіксовано влучання у військовий корабель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Деталі

Повідомляється, що на кораблі сталася пожежа, яку було видно з міста, наслідки удару та ступінь ураження поки що невідомі.

Додатково

У суботу, 13 грудня, в окупованому Криму пролунала низка вибухів. Гучно було у Феодосії, а також в районі мису Фіолент.

Нагадаємо

У ніч на 15 грудня безпілотники атакували 7 російських регіонів: москву, астрахань, брянськ, бєлгород, ростов, калузьку і тульську область. Внаслідок атаки пошкоджено газопереробний завод в астрахані, який виробляє значну частину сірки для виготовлення вибухових речовин.