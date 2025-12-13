Низка вибухів пролунала в окупованому Криму

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 7658 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 12268 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 11963 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 12794 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 12617 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 11294 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 12849 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14004 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12527 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12945 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0м/с
71%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"13 грудня, 09:11 • 12741 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 9946 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 7018 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 15384 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 8812 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 8998 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 15488 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 24340 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 34901 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 57576 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Миколаївська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 7110 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 10042 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 17633 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 52885 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 34267 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Мі-8

Низка вибухів пролунала в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У Феодосії та районі мису Фіолент в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада наразі не коментує цю інформацію.

Низка вибухів пролунала в окупованому Криму

В окупованому Криму пролунала низка вибухів. Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", гучно було у Феодосії, а також в районі мису Фіолент, передає УНН.

Потужний вибух у районі мису Фіолент у Севастополі, а також проліт винищувача 

- пише "Кримський вітер" із посиланням на підписника.

Згодом з'явились повідомлення про низку вибухів, які пролунали у Феодосії.

Окупаційна влада наразі інформацію не коментує.

"Примари" спалили транспортник Ан-26 та дві РЛС в окупованому Криму - ГУР12.12.25, 14:21 • 2618 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Війна в Україні
Феодосія
Крим
Севастополь