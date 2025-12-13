Низка вибухів пролунала в окупованому Криму
Київ • УНН
У Феодосії та районі мису Фіолент в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада наразі не коментує цю інформацію.
В окупованому Криму пролунала низка вибухів. Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", гучно було у Феодосії, а також в районі мису Фіолент, передає УНН.
Потужний вибух у районі мису Фіолент у Севастополі, а також проліт винищувача
Згодом з'явились повідомлення про низку вибухів, які пролунали у Феодосії.
Окупаційна влада наразі інформацію не коментує.
