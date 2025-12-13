Ряд взрывов прогремел в оккупированном Крыму
Киев • УНН
В Феодосии и районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти пока не комментируют эту информацию.
В оккупированном Крыму прозвучал ряд взрывов. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", громко было в Феодосии, а также в районе мыса Фиолент, передает УНН.
Мощный взрыв в районе мыса Фиолент в Севастополе, а также пролет истребителя
Впоследствии появились сообщения о ряде взрывов, прозвучавших в Феодосии.
Оккупационные власти пока информацию не комментируют.
