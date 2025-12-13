$42.270.00
15:54 • 7978 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 12634 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 12253 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 13058 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 12827 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 11379 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 12916 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14038 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12550 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12962 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Ряд взрывов прогремел в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В Феодосии и районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти пока не комментируют эту информацию.

Ряд взрывов прогремел в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму прозвучал ряд взрывов. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", громко было в Феодосии, а также в районе мыса Фиолент, передает УНН.

Мощный взрыв в районе мыса Фиолент в Севастополе, а также пролет истребителя 

- пишет "Крымский ветер" со ссылкой на подписчика.

Впоследствии появились сообщения о ряде взрывов, прозвучавших в Феодосии.

Оккупационные власти пока информацию не комментируют.

"Призраки" сожгли транспортник Ан-26 и две РЛС в оккупированном Крыму - ГУР12.12.25, 14:21 • 2620 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Война в Украине
Феодосия
Крым
Севастополь