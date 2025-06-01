В Днепропетровской области подростки пытали парня, снимая издевательства на видео: детали
Киев • УНН
В Соленом Днепропетровской области ювенальная полиция установила лиц, которые пытали парня. Подростки раздели его, били и снимали это на видео возле водоема 28 мая.
Сотрудники ювенальной полиции установили личности тех, кто пытал парня в поселке городского типа Соленое на Днепропетровщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.
Детали
По предварительным данным, 28 мая подростки отдыхали возле водоема, а затем решили поиздеваться над младшим парнем. Они раздели его, начали бить и снимали это на видео.
Данные кадры были обнаружены 1 июня во время мониторинга социальных сетей. По данному факту внесены сведения в ЕРДР. Это деяние квалифицируется как пытки: согласно ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, оно наказывается лишением свободы сроком от трех до шести лет.
Напомним
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