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В Днепропетровской области подростки пытали парня, снимая издевательства на видео: детали

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В Соленом Днепропетровской области ювенальная полиция установила лиц, которые пытали парня. Подростки раздели его, били и снимали это на видео возле водоема 28 мая.

В Днепропетровской области подростки пытали парня, снимая издевательства на видео: детали

Сотрудники ювенальной полиции установили личности тех, кто пытал парня в поселке городского типа Соленое на Днепропетровщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Детали

По предварительным данным, 28 мая подростки отдыхали возле водоема, а затем решили поиздеваться над младшим парнем. Они раздели его, начали бить и снимали это на видео.

Данные кадры были обнаружены 1 июня во время мониторинга социальных сетей. По данному факту внесены сведения в ЕРДР. Это деяние квалифицируется как пытки: согласно ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, оно наказывается лишением свободы сроком от трех до шести лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Житомирской области мужчина бросил боевую гранату в группу людей из-за личной неприязни. В результате взрыва пострадали шесть человек, включая случайных прохожих.

Также мы сообщали, что в Харькове мужчина в военной форме открыл стрельбу из автоматического оружия в жилом квартале. Его задержали с применением спецсредств и огнестрельного оружия.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Житомирская область
Днепропетровская область
Украина
Харьков
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