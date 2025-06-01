На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця, знімаючи знущання на відео: деталі

Співпробітники ювенальної поліції встановили особи тих, хто катував хлопця в селищі міського типу Солоне на Дніпропетровщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Дніпропетровській області.

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За попередніми даними, 28 травня підлітки відпочивали біля водойми, а потім вирішили познущатися з молодшого хлопця. Вони роздягли його, почали бити і знімали це на відео.

Дані кадри були виявлені 1 червня під час моніторингу соціальних мереж. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР. Це діяння кваліфікується як катування: згідно ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України, воно карається позбавленням волі терміном від трьох до шести років.

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