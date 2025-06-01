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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця, знімаючи знущання на відео: деталі

Київ • УНН

 • 2742 перегляди

У Солоному Дніпропетровської області ювенальна поліція встановила осіб, які катували хлопця. Підлітки роздягли його, били і знімали це на відео біля водойми 28 травня.

На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця, знімаючи знущання на відео: деталі

Співпробітники ювенальної поліції встановили особи тих, хто катував хлопця в селищі міського типу Солоне на Дніпропетровщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Дніпропетровській області.

Деталі

За попередніми даними, 28 травня підлітки відпочивали біля водойми, а потім вирішили познущатися з молодшого хлопця. Вони роздягли його, почали бити і знімали це на відео.

Дані кадри були виявлені 1 червня під час моніторингу соціальних мереж. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР. Це діяння кваліфікується як катування: згідно ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України, воно карається позбавленням волі терміном від трьох до шести років.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Житомирщині чоловік кинув бойову гранату в групу людей через особисту неприязнь. Внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, включаючи випадкових перехожих.

Також ми повідомляли, що у Харкові чоловік у військовій формі відкрив стрілянину з автоматичної зброї в житловому кварталі. Його затримали з застосуванням спецзасобів і вогнепальної зброї.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Житомирська область
Дніпропетровська область
Україна
Харків
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