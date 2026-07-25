В Днепре задержали агента рф за помощь оккупантам в активации более 1000 терминалов Starlink
Киев • УНН
СБУ задержала в Днепре агента РФ, который организовал схему незаконной верификации терминалов Starlink. Он активировал более 1000 систем спутниковой связи для российских военных, указали в СБУ.
Служба безопасности Украины задержала в Днепре агента рф, который организовал масштабную схему незаконной верификации терминалов Starlink для нужд российских оккупантов. По данным следствия, он помог активировать более 1000 систем спутниковой связи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По информации спецслужбы, задержанным оказался уроженец Луганской области, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы, где предлагали "легкий заработок".
По указанию куратора мужчина, по данным СБУ, сначала оформил одну станцию Starlink на себя, использовав переданные ему реквизиты. Впоследствии получил новое задание – организовать массовую верификацию спутникового оборудования.
"Для выполнения этого задания фигурант решил активировать системы Starlink в отделениях почтовых операторов, используя данные подставных лиц", – говорится в сообщении СБУ.
По данным следствия, таким образом агент верифицировал для российских военных более 1000 терминалов спутниковой связи.
Сотрудники СБУ разоблачили и задержали подозреваемого по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.
Кроме того, СБУ заблокировала все терминалы Starlink, которые были незаконно зарегистрированы в рамках этой схемы.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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