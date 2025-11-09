В Днепре до 13 возросло число пострадавших в результате массированной атаки в ночь на 8 ноября
Киев • УНН
В Днепре до 13 возросло число пострадавших в результате ночного вражеского удара 8 ноября. Город объявил двухдневный траур 9 и 10 ноября по погибшим.
До 13 возросло число пострадавших в Днепре в результате вражеского удара в ночь на 8 ноября. Об этом информирует временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, передает УНН.
Сегодня и завтра Днепр в трауре. В память о людях, погибших в результате атаки накануне. Соболезнования родным и близким. Также в городе до 13 возросло число пострадавших
По словам чиновника, террор россияне не прекращают.
- На Синельниковщину этой ночью направили БпЛА. В Маломихайловской общине пострадал 75-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь.
- Под ударом была и Васильковская община. В целом в районе повреждены инфраструктура и частный дом. Огнем охватило авто. Разрушения есть на территории предприятия.
- В Павлограде из-за беспилотника противника изуродовано жилище местных. Разрушены 2 хозяйственные постройки, еще одна уничтожена.
- По Никопольщине войска страны-агрессора целились FPV-дронами и из тяжелой артиллерии. Досталось райцентру и Покровской общине. Специалисты выясняют последствия.
"По информации от ПвК, над областью уничтожено 2 вражеских беспилотника", - добавил он.
Напомним
В субботу, 8 ноября, в Днепре были завершены аварийно-спасательные работы после ночной российской атаки. Из-под завалов многоэтажки достали тело мужчины, всего погибло 3 человека.
В Днепре 9 и 10 ноября объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки рф. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что жители 72 квартир девятиэтажки на проспекте Героев будут отселены, а около 54 квартир придется разобрать.
