В Днепре 6 пострадавших, включая ребенка, в результате атаки рф
Киев • УНН
В Днепре в результате атаки рф 22 января пострадали 6 человек, среди них 14-летняя девочка. В Кривом Роге также повреждены инфраструктура и двухэтажный дом.
В Днепре в результате сегодняшней атаки рф известно о 6 пострадавших, среди них - ребенок, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Настоящий террор устроили россияне Днепропетровщине в День Соборности Украины. С ночи неспокойно в Кривом Роге, а уже после полудня военные преступники ударили по Днепру", - отметил глава ОВА.
В областном центре из-за атаки БпЛА изувечено жилье людей. На данный момент известно о 6 пострадавших. Среди них 14-летняя девочка. Ее жизни ничего не угрожает. Восстанавливаться она будет дома. В больнице двое – женщина 64 лет и 88-летний мужчина. Медики оценивают их состояние как среднее
По его словам, еще 16 жителей спасли чрезвычайники.
"По пострадавшим в Кривом Роге пока без изменений. На город агрессор направил ракету и беспилотники. Кроме двухэтажки, повреждена также инфраструктура", - отметил глава ОВА.
Число пострадавших от российского удара в Кривом Роге возросло до 11 человек22.01.26, 14:02 • 1432 просмотра