11:49
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
В Днепре 6 пострадавших, включая ребенка, в результате атаки рф

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В Днепре в результате атаки рф 22 января пострадали 6 человек, среди них 14-летняя девочка. В Кривом Роге также повреждены инфраструктура и двухэтажный дом.

В Днепре 6 пострадавших, включая ребенка, в результате атаки рф

В Днепре в результате сегодняшней атаки рф известно о 6 пострадавших, среди них - ребенок, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Настоящий террор устроили россияне Днепропетровщине в День Соборности Украины. С ночи неспокойно в Кривом Роге, а уже после полудня военные преступники ударили по Днепру", - отметил глава ОВА.

В областном центре из-за атаки БпЛА изувечено жилье людей. На данный момент известно о 6 пострадавших. Среди них 14-летняя девочка. Ее жизни ничего не угрожает. Восстанавливаться она будет дома. В больнице двое – женщина 64 лет и 88-летний мужчина. Медики оценивают их состояние как среднее

- сообщил Ганжа.

По его словам, еще 16 жителей спасли чрезвычайники.

"По пострадавшим в Кривом Роге пока без изменений. На город агрессор направил ракету и беспилотники. Кроме двухэтажки, повреждена также инфраструктура", - отметил глава ОВА.

Число пострадавших от российского удара в Кривом Роге возросло до 11 человек22.01.26, 14:02 • 1432 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Днепр
Украина
Кривой Рог