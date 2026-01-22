В Днепре 6 пострадавших, включая ребенка, в результате атаки рф

В Днепре в результате сегодняшней атаки рф известно о 6 пострадавших, среди них - ребенок, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Настоящий террор устроили россияне Днепропетровщине в День Соборности Украины. С ночи неспокойно в Кривом Роге, а уже после полудня военные преступники ударили по Днепру", - отметил глава ОВА.

В областном центре из-за атаки БпЛА изувечено жилье людей. На данный момент известно о 6 пострадавших. Среди них 14-летняя девочка. Ее жизни ничего не угрожает. Восстанавливаться она будет дома. В больнице двое – женщина 64 лет и 88-летний мужчина. Медики оценивают их состояние как среднее - сообщил Ганжа.

По его словам, еще 16 жителей спасли чрезвычайники.

"По пострадавшим в Кривом Роге пока без изменений. На город агрессор направил ракету и беспилотники. Кроме двухэтажки, повреждена также инфраструктура", - отметил глава ОВА.

Число пострадавших от российского удара в Кривом Роге возросло до 11 человек