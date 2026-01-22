$43.180.08
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 13467 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 7654 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 11050 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 14433 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 19998 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 26918 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41512 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39838 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 66594 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Графіки відключень електроенергії
У Дніпрі 6 постраждалих, включаючи дитину, внаслідок атаки рф

Київ • УНН

 • 966 перегляди

У Дніпрі внаслідок атаки рф 22 січня постраждали 6 людей, серед них 14-річна дівчинка. У Кривому Розі також пошкоджено інфраструктуру та двоповерхівку.

У Дніпрі 6 постраждалих, включаючи дитину, внаслідок атаки рф

У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої атаки рф відомо про 6 постраждалих, серед них - дитина, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Справжній терор влаштували росіяни Дніпропетровщині у День Соборності України. Від ночі неспокійно у Кривому Розі, а вже після опівдня військові злочинці вдарили по Дніпру", - зазначив голова ОВА.

В обласному центрі через атаку БпЛА понівечене житло людей. На зараз відомо про 6 постраждалих. Серед них 14-річна дівчинка. Її життю нічого не загрожує. Відновлюватися вона буде вдома. У лікарні двоє – жінка 64 років та 88-річний чоловік. Медики оцінюють їхній стан як середній

- повідомив Ганжа.

З його слів, ще 16 мешканців врятували надзвичайники.

"По потерпілих у Кривому Розі поки без змін. На місто агресор скерував ракету та безпілотники. Окрім двоповерхівки, пошкоджена також інфраструктура", - зазначив голова ОВА.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Дніпро (місто)
Україна
Кривий Ріг