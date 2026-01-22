У Дніпрі 6 постраждалих, включаючи дитину, внаслідок атаки рф

У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої атаки рф відомо про 6 постраждалих, серед них - дитина, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Справжній терор влаштували росіяни Дніпропетровщині у День Соборності України. Від ночі неспокійно у Кривому Розі, а вже після опівдня військові злочинці вдарили по Дніпру", - зазначив голова ОВА.

В обласному центрі через атаку БпЛА понівечене житло людей. На зараз відомо про 6 постраждалих. Серед них 14-річна дівчинка. Її життю нічого не загрожує. Відновлюватися вона буде вдома. У лікарні двоє – жінка 64 років та 88-річний чоловік. Медики оцінюють їхній стан як середній - повідомив Ганжа.

З його слів, ще 16 мешканців врятували надзвичайники.

"По потерпілих у Кривому Розі поки без змін. На місто агресор скерував ракету та безпілотники. Окрім двоповерхівки, пошкоджена також інфраструктура", - зазначив голова ОВА.

