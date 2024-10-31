В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ.

Ни один государственный орган не смог найти оригинал документа, на который детективы НАБУ и прокуроры САП сослались в своем подозрении экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. Об этом говорится в ответах этих органов на запросы УНН.

Речь идет о Государственном акте 1953 года на пожизненное пользование землей, выданном "артели имени сталина". Позже этот акт был перечеркнут шариковой ручкой и вместо "артели имени сталина" записано "Искра".

Именно на этот документ детективы НАБУ и прокуроры САП ссылаются в суде как доказательство того, что государственное предприятие "Искра" имело право пожизненно пользоваться землей "артели сталина", которую взамен приватизировали воины АТО. Впрочем, даже у следствия нет оригинала этого документа. Что и нивелирует всю доказательную базу, поскольку копия такого "разрисованного" документа не может иметь юридическую силу.

В поисках оригинала документа УНН направил запросы в НАБУ, Национальную аграрную академию и их дочерний Институт сельского хозяйства, Госгеокадастр и Роменскую государственную райадминистрацию Сумской области (где находятся спорные земли).

Директор Института Виктор Кабанец заявил, что такого документа никогда не видели сами. Сотрудники ГП "Искра" также отрицали, что он был у них - допустили, что может быть в архиве Национальной аграрной академии (НААН) или местной госадминистрации.

Однако в НААН также сообщили, что такой документ никогда не поступал к ним.

"Правоустанавливающие документы на земельные участки, в частности государственные акты юридических лиц хранятся непосредственно у землепользователей, или соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего распоряжение земельными участками государственной собственности - центральные органы исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов в области земельных отношений или его территориальные органы, а не в НААН", - отметили в академии в ответ на запрос УНН.

Поэтому УНН обратился и в Роменскую райадминистрацию, но и там не видели оригинал этого документа.

"Оригиналы государственных актов и их копии на использование земли ГП "ОХ "Искра" в архивный отдел Роменской районной государственной администрации на государственное хранение не поступали", - говорится в ответе на запрос УНН.

Получается, что оригинал документа отсутствует во всех органах, а следствие использует лишь его сомнительную копию, перечеркнутую шариковой ручкой.

В то же время бывший врио Госгеокадастра Александр Колотилин в интервью УНН назвал вообще юридическим нонсенсом аргументы НАБУ о принадлежности земельных участков государственному предприятию "Искра" на основании этого Государственного акта, выданного "артели имени сталина" в 1953 году. Он отметил, что в независимой Украине не было правопреемства советских артелей и колхозов, а сама копия акта является сомнительной, поскольку название "артель сталина" было перечеркнуто, а вместо него вписана "Искра".

Он также отметил, что предприятия "Искра" и "Надежда", которым НАБУ приписывает спорные земельные участки, ни разу не оформляли правоустанавливающих документов на землю после обретения Украиной независимости, что, по его мнению, указывает на ненадлежащий подход к пользованию землей без официальных документов.

Контекст

Речь идет об уголовном производстве, где детективы НАБУ и прокуроры САП обвиняют в частности экс-министра Николая Сольского и экс-главу Госгеокадастра Александра Колотилина в организации завладения земель Национальной аграрной академии в Сумской области для передачи их военным АТО. По версии детективов, эти земли якобы находились в пользовании госпредприятий НААН ("Искра" и "Надежда"), а потому не могли быть переданы военным АТО. В своих аргументах детективы и прокуроры ссылаются на копию Государственного акта, выданного "артели сталина", где перечеркнуто "артель сталина" и шариковой ручкой дописано "Искра".

Несмотря на то, что само производство вызывает больше вопросов, чем ответов - некоторые называют его политическим преследованием - разумные сроки у следствия давно исчерпаны, ведь речь идет о событиях 2017 года, когда Сольский был адвокатом.

Верховный Суд и экспертизы постановили, что обвинения НАБУ ошибочны, ведь указанные земельные участки не принадлежали НААН, а затем могли быть приватизированными военными АТО на законных основаниях, по предоставленному им государством праву.

В то же время экспертизу, которую заказало НАБУ по этому делу, детективы пытались скрыть и аннулировать. Есть вероятность того, что она могла свидетельствовать о невиновности Сольского и АТОшников.

Сами военные АТО возмущены такими действиями НАБУ и готовы доказывать правомерность своих действий.