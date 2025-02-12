В Дании оценили сроки возможной крупномасштабной войны в Европе: что известно

Датская военная разведка (FE) опубликовала обновленную оценку угроз, в которой предупреждает о росте военной опасности со стороны России. В аналитическом отчете отмечается, что масштабы угрозы будут зависеть от развития войны в Украине, а также от перевооружения стран НАТО.

По худшему сценарию, в ближайшие годы Россия может быть готова к региональному или даже широкомасштабному конфликту в Европе, пишет УНН.

Детали

По информации из разведки, в ближайшее время военная угроза со стороны России возрастет, учитывая масштабную реконструкцию и реформирование вооруженных сил рф.

В течение 2024 года эти усилия изменили характер с реконструкции до интенсификации военного строительства с целью иметь способность вести достойную борьбу с силами НАТО. Финансовая и материальная поддержка со стороны Китая, а также поддержка со стороны Северной Кореи и Ирана войсками и системами вооружений, соответственно, все больше помогают высвободить ресурсы для перевооружения России в направлении НАТО - говорится отчете.

Также отмечается, что реальная военная угроза со стороны россии еще зависит от развития войны в Украине. Все из-за того, что маловероятно, что страна-агрессор сможет одновременно вести войну в Украине и войну с еще одной или несколькими странами НАТО.

То есть, в случае, если война закончится или заморозится, рф сможет высвободить значительные военные ресурсы и тем самым увеличить увеличить увеличить свой военный потенциал, чтобы направить свои силы на страны НАТО.

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В таком случае, по оценкам FE, если россия решит направить свою армию на запад:

примерно через 6 месяцев Россия сможет начать локальную войну против любой соседней страны.

примерно через 2 года появится реальная угроза для одной или нескольких стран НАТО и, таким образом, будет готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря.

Существует вероятность, что через 5 лет может быть готова к широкомасштабной войне на европейском континенте без участия США.



Такое развитие событий ожидается в случае, если НАТО не начнет одновременно перевооружаться одинаковыми темпами.

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Датская разведка также предупреждает о напряженности в сфере безопасности между Россией, Китаем и США в Арктике. москва имеет далеко идущие планы относительно региона и хочет сохранить свою доминирующую позицию, расширяя военную инфраструктуру и увеличивая численность войск.

Впрочем, как отмечается, россия скорее всего не станет нападать на Гренландию и Фарерские острова в потенциальном конфликте в Европе, если США будут втянуты в войну.

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