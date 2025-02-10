рф применяет против стран НАТО технологические разработки, которые опробованы на войне с Украиной - ISW

россия применяет в войне против Украины свои технологические инновации. Эти же инновации рф вероятно начала использовать и против стран-членов НАТО. Об этом информирует УНН с ссылкой на аналитический отчет американского Института изучения войны (ISW).

Похоже, что россия использует технологические инновации, которые она разрабатывает, в своей войне против Украины непосредственно против стран НАТО. россия развивает и совершенствует свои возможности беспилотников, включая устойчивость беспилотников к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и собственные возможности россии в области РЭБ, в своей продолжающейся войне против Украины

Отмечается, что НАТО и ее страны-члены все чаще предупреждали о российских диверсиях и гибридных операциях против членов Альянса в течение 2024 года.

Сообщения о том, что государство-член НАТО пытается бороться с предположительно российскими разведывательными беспилотниками, демонстрируют необходимость дальнейшего развития государствами НАТО своих оборонительных возможностей, поскольку россия продолжает использовать свой опыт на поле боя в Украине для внедрения новых технологий