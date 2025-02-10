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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф применяет против стран НАТО технологические разработки, которые опробованы на войне с Украиной - ISW

рф применяет против стран НАТО технологические разработки, которые опробованы на войне с Украиной - ISW

Киев  •  УНН

 • 10461 просмотра

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россия применяет против стран НАТО технологические инновации, которые были разработаны во время войны в Украине. Особое внимание уделяется развитию беспилотников и средств РЭБ, сообщает ISW.

россия применяет в войне против Украины свои технологические инновации. Эти же инновации рф вероятно начала использовать и против стран-членов НАТО. Об этом информирует УНН с ссылкой на аналитический отчет американского Института изучения войны (ISW).

Похоже, что россия использует технологические инновации, которые она разрабатывает, в своей войне против Украины непосредственно против стран НАТО. россия развивает и совершенствует свои возможности беспилотников, включая устойчивость беспилотников к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и собственные возможности россии в области РЭБ, в своей продолжающейся войне против Украины

- говорится в сообщении.

Отмечается, что НАТО и ее страны-члены все чаще предупреждали о российских диверсиях и гибридных операциях против членов Альянса в течение 2024 года.

Сообщения о том, что государство-член НАТО пытается бороться с предположительно российскими разведывательными беспилотниками, демонстрируют необходимость дальнейшего развития государствами НАТО своих оборонительных возможностей, поскольку россия продолжает использовать свой опыт на поле боя в Украине для внедрения новых технологий

- заявляют в ISW.   

Дополнение  

В 2023 году сообщалось, что НАТО тестирует новые системы борьбы с дронами, и планирует утвердить осенью новый стандарт.

BILD сообщало, что Балтийское море становится эпицентром гибридной войны России против НАТО. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
natoNATO
baltiiskoe-moreБалтийское море
ukrainaУкраина

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